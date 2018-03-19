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Каким папой будет любимый – не угадаешь! Будет ли он посвящать малышу каждую свободную минутку? Или уйдет с головой в работу, чтобы семья не знала недостатка? На эти и другие вопросы отвечают знаки Зодиака!

Отец-Овен

Среди мужчин-Овнов очень много профессиональных военных, спортсменов и тех, кто ведёт активный образ жизни. Поэтому идеальный папа-Овен постарается с детства привить то же своим отпрыскам. С таким папой никогда не скучно, у него десяток идей на тему того, как провести ближайшие выходные: поход на лыжах, рыбалка, катание на квадроцикле... Он всегда придумает детям интересное занятие и обязательно сумеет активно вовлечь в него. Это такой папа, с которым, как говорится, можно пойти в разведку. И, повзрослев, дети будут с ностальгией вспоминать, как они учились мастерить воздушных змеев или сплавлялись на байдарках по крутым порогам.

Отец-Телец

Типичный Телец — очень спокойный и практичный человек. Он достаточно экономен и рачителен. Такой папа с детства будет прививать своим детям любовь к упорному и терпеливому труду, который в итоге принесёт надёжные результаты и дивиденды. Он будет приветствовать игры, подобные «Монополии», где дети учатся распоряжаться своим капиталом и делать инвестиции. Идеальный папа-Телец учит детей практичному взгляду на жизнь и умению даже в самый чёрный день найти выход из материальных проблем.

Отец-Близнецы

Папа-Близнецы — очень подвижный человек, любящий в жизни разнообразие и не мыслящий себя без многочисленных поездок и путешествий. Логично, что такой папа будет всячески поощрять в своих детях подвижный образ жизни. С первых месяцев жизни его детям обеспечены многочисленные путешествия и постоянные переезды. Так что детям остаётся только учиться быть лёгкими на подъём и легко приживаться к постоянно меняющейся обстановке. И, конечно же, уметь находить общий язык со всеми новыми знакомыми, как учит этому папа. К тому же, типичный отец-Близнецы — интеллектуал, всячески поощряющий в детях любовь к знаниям и учёбе.

Отец-Рак

Классический папа-Рак — это папа с некоторыми мамиными функциями в виде приготовления вкусных блинов или стирки измазанной детьми одежды. Типичный отец-Рак — очень хороший семьянин, очень любит своих детей, считая их чем-то невероятно ценным. Он понимает даже самые наивные детские мечты, не называя их глупостью, как остальные папы, умеет внимательно выслушать и утешить ребенка в трудную минуту. К таким папам у детей обычно вырабатывается особенно сильная привязанность и любовь.

Отец-Лев

Папа-Лев в типичном варианте достаточно амбициозен и очень ценит свое «Я» во внешнем мире. Поэтому для такого папы будет крайне важным его отцовский образ в глазах детей. Он будет достаточно строг и требователен к детям, с самых ранних лет прививая им важность роли их внешнего вида, имиджа во внешнем мире. Отец-Лев будет внушать детям, что амбиции — это хорошо, что мир двигают честолюбцы, поэтому львиные дети обычно стараются полностью соответствовать этим папиным требованиям, стремясь получить хорошее образование и «состояться в жизни».

Отец-Дева

Папа-Дева кроме экономности, которую он называет «просто практичностью», очень любит словесные поучения своих детей в виде постоянных цитат каких-то философов или мудрых людей. С детских лет малыши будут окружены атмосферой умных идей и полезных советов на тему того, как жить экономно и рационально. Отец-Дева всячески поощряет в детях любые интеллектуальные занятия, будь то чтение литературы или игра в шахматы. И в будущей жизни дети (возможно, поневоле) не раз ещё вспомнят советы папы и его поучения о правильной жизни после набитых самостоятельно жизненных шишек.

Отец-Весы

Типичный папа-Весы — легкокрылый эстет с претензиями на светскость и утончённость. Он очень ценит внешний вид (преимущественно, собственный), красоту окружающего мира и обычно имеет репутацию доброго малого. Он постарается привить детям привычку выглядеть красиво в любой обстановке и ладить со всеми, избегая конфликтов и прямых столкновений. Отец-Весы не будет поощрять драки и столкновения, в любой конфликтной ситуации стараясь найти золотую середину, и, повзрослев дети ещё не раз убедятся в этой мудрой жизненной позиции своего папы.

Отец-Скорпион

Папа-Скорпион обычно достаточно скрытен и имеет сложный характер. Это — самый нелёгкий папа для детей из всех зодиакальных пап. Он достаточно уязвим и язвителен, иной раз — сверхкритичен, и детям не раз придётся страдать от его острых уколов, вырабатывая в себе терпение и бойцовские качества защиты от словесных нападок. Зачастую дети отца-Скорпиона также становятся язвительными и насмешливыми, что, несомненно, портит их характер, независимо от того, под каким знаком Зодиака они рождены. Такой папа учит детей, что вся жизнь — борьба, что нужно многое преодолеть для того, чтобы чего-то добиться в жизни.

Отец-Стрелец

Папа-Стрелец — это философ-космополит. Для него весь мир представляет интерес и обычно он тратит много сил на освоение чего-то неизведанного. Дети такого папы обычно с детства осваивают рискованные виды развлечений и спорта, учась выживать в дикой природе, прыгать с парашюта или отлично плавать кролем. Авантюризм отца-Стрельца легко прививает детям идею того, что, чтобы достичь каких-либо результатов в жизни, нужно уметь рисковать, не бояться преград, оставаться оптимистичными и не унывать в любых, даже кажущихся безнадёжными, ситуациях.

Отец-Козерог

Папа-Козерог очень скептичен и хладнокровен. Его жизненное кредо — спокойствие и целеустремлённость. Тому же он будет учить своих детей — следовать цели медленно и неуклонно, достигая результата планомерно, сверяясь с чётко выстроенным жизненным планом. Такой папа зачастую скуп на эмоции и суховат, а иногда и жестковат. Он не сюсюкает с детьми, не нянчится и не балует их, потакая их прихотям. Однако отец-Козерог будет настоящей опорой детям на их жизненном пути, он помогает уже одним своим примером и реальными советом в их проблемах.

Отец-Водолей

Папа-Водолей — достаточно бесшабашный тип. У типичного Водолея куча друзей и какие-то свои интересы, в которые он погружен с головой. И зачастую эти интересы отодвигают на второй план семью и детей. Это ещё более эгоистичный отец, чем отец-Лев, поскольку для Льва важен общий антураж (солидный отец семейства), а Водолею не важно мнение окружающих, за исключением близких к нему людей с такими же интересами. Дети отца-Водолея быстро перенимают папину бесшабашность и хлебосольство, склонность к непредсказуемым поступкам. Однако если такой папа занят действительно интересным и полезным делом (наука, изобретения, бизнес-проект), дети легко втягиваются в круг его интересов и позже становятся последователями и продолжателями дела отца.

Отец-Рыбы

Папа-Рыбы ещё более своеобразен, чем папа-Водолей. Он порой слишком эмоционален и погружен в свой внутренний мир. Зачастую круг его интересов — философия или религия, или он имеет какую-то жизненную идею, которую проповедует (например, в педагогике). Тогда такой отец становится истинным примером служения своим детям и их лучшим учителем. Если же детям попался менее духовный отец-Рыбы, то им можно искренне посочувствовать.

Источник: Astro7

фото: pixabay