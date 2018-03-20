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Во всех отношениях бывают неудачные периоды, и это нормально. Но если ты чувствуешь ненависть к партнеру, стоит разобраться в проблеме, поскольку это сильная эмоция, не возникающая на пустом месте. Что же делать в этом случае?

1. Сосредоточься на том, что тебе нравится

Зачастую люди используют слово «ненависть», чтобы обрисовать общее недовольство отношениями. Они говорят так в гневе или для того, чтобы сделать ситуацию более острой и привлечь внимание партнера. Подумай о том, что тебе в нем нравится. Не бывает людей, которые на сто процентов хорошие или плохие!

А если ты составишь список его положительных качеств, сможешь взглянуть на ситуацию во всем ее многообразии. И если хорошее перевесит плохое, возможно, вы не только сохраните отношения, но и улучшите их.

2. Определи свою роль в ситуации

Бывает так, что ненависть и отстранение возникают из-за проблем в коммуникации, причем не только между тобой и партнером, но и внутри тебя. Подумай, какова твоя роль в этой ситуации? Может, все эти неприятности существуют только в твоей голове?

Если же окажется, что ты пыталась пробиться сквозь непонимание, а он не делал ни малейших усилий для улучшения ситуации, то, пожалуй, можно составлять план того, как выйти из отношений с минимальными потерями.

3. Пойми, что происходит на самом деле

Иногда люди бывают ослеплены ненавистью и с трудом понимают, что происходит. Но если проработать свою эмоцию, понять, откуда она появилась, можно найти решение проблемы. Правда, скорее всего, понадобится помощь специалистов. Крайне редко бывает так, что сильная негативная реакция возникла сама по себе, а не в ответ на что-то.

4. Открой остальные эмоции

Как правило, ненависть не приходит одна, и важно понимать, какие эмоции ее сопровождают. За ненавистью часто прячется гнев, за ним — боль, а дальше — грусть и разочарование. Ситуация проясняется. Стоит учесть, что женщин много веков подряд учили покорности, а не выражению эмоций, и если все бушует внутри, значит, проблема есть. И ее нужно решить.

Источник: COSMOPOLITAN

фото: pixabay