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Даже если вы считаете себя идеальным работником, это не значит, что ваш непосредственный руководитель думает точно так же. И если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице, то вам придется пересмотреть свое поведение и сделать ставку не только на профессионализм, но и на общение с другими людьми. Представляем несколько моментов, кажущихся вам несущественными, которые ужасно раздражают не только вашего босса, но и доводят до белого каления всех ваших коллег.

Постоянно перебиваете

Неумение слушать выведет из себя кого угодно, а не только вашего непосредственного руководителя. И как бы вам не хотелось рассказать о себе любимой, считая, что ваша персона намного важнее того, что вам рассказывает босс, держите себя в руках и дайте человеку высказаться. А лишь затем вы сможете вставить свои комментарии или озвучить несколько предложений, которые, как вам кажется, помогут решить тот или иной вопрос.

Не считаетесь с мнением окружающих

Любому начальнику необходимо почувствовать себя значимым и понять, что к его мнению прислушиваются. А если вы привыкли пропускать его слова мимо ушей и проворачивать дела за его спиной, будьте готовы к тому, что в один момент вас настигнет его праведный гнев — и вас вежливо, но твердо попросят освободить занимаемую должность. Менеджеры по персоналу советуют избегать подобных моментов и рекомендуют лишний раз ставить в копию своего руководителя, если вдруг вы участвуете в какой-то важной переписке с клиентами. Даже если последнее слово в этом вопросе останется за вами как за профессионалом, тем самым вы покажете своему начальнику, что ведете открытую игру и позволяете ему вмешаться в процесс, если он посчитает нужным.

Вас слишком много

Помните Шурочку из фильма «Служебный роман», которую выдвинули на общественную работу, а потом никак не могли «задвинуть» обратно? Это самый наглядный пример того, как можно за короткий срок свести с ума любого, даже самого спокойного и терпеливого человека. Поэтому вместо того, чтобы каждые пять минут надоедать боссу своими вопросами, лучше подумайте о том, какие бы моменты вы смогли решить самостоятельно, а какие перераспределить на другие дни. Составьте план работы и дергайте вашего руководителя только в самом крайнем случае.

Распускаете сплетни и поддерживаете интриги

Разжигание споров и неурядиц на рабочем месте еще никого до добра не доводило. И хотя психологи уверяют, что некоторым беспринципным особам сплетни и интриги помогают продвинуться по службе, то в большинстве случаев подобное поведение заканчивается весьма плачевно. В какой-то определенный момент вас вызывают в кабинет начальника и просят написать заявление по собственному желанию. Если подобный вариант развития событий вас не устраивает, тогда постарайтесь поддерживать со всеми хорошие теплые отношения, не ввязываясь в разборки и не участвуя в дележке власти.

Забываете выполнить важные задания

Забывчивость, конечно, случается у каждого, и даже высококлассные специалисты порой не успевают выполнить в срок то или иное задание. Но не потому, что они просто посчитали его не таким важным, в отличие от вас, а потому, что у них на повестке дня есть еще несколько срочных вопросов, которые также требуют немедленного решения. Поэтому если вы систематически «забываете» о каких-либо важных поручениях, будьте уверены, что очень скоро вам просто укажут на дверь.

Проводите все время в социальных сетях

В век информационных технологий нам, конечно, проще (и быстрее) многие вопросы решить именно посредством социальных сетей. Однако если вы там проводите большую часть рабочего времени (или не расстаетесь со своим телефоном в течение всего рабочего дня), то это повод задуматься, как минимум о том, что у вас как минимум мало обязанностей, а как максимум вам просто неинтересно на этой должности и в этой компании.

Вы не проявляете инициативу и не интересуетесь жизнью компании

Другими словами, вы просто тихонько отсиживаетесь в углу, словно вас вообще нет в офисе. Помимо этого, вы стараетесь как можно скорее выполнить свою работу и побыстрее сбежать домой. А уж о том, чтобы выполнить какое-либо поручение в нерабочее время или подъехать чуть раньше, не может быть и речи. Вы тут же поднимаете на босса взгляд страдальца и всячески пытаетесь отвертеться от его просьб. Увы, но руководитель ценит активного сотрудника, который всегда может быть на подхвате, может решить любые сложные задачи, готов справиться с форс-мажором или может предложить свою идею.

Источник: passion.ru

фото: pixabay