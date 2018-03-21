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фото: @tonytrottphoto

Модели plus-size сняли пародию на рекламную кампанию бренда Calvin Klein, чтобы бросить вызов общественным стереотипам о красоте мужского тела. Об этом сообщает Metro.

В официальном рекламном ролике новой джинсовой коллекции снимались американский хип-хоп-исполнитель ASAP Rocky и его команда — молодые люди с модельными данными.

Популярная в Instagram plus-size модель Дарнел Грамм решил вместе со своими коллегами устроить акцию в поддержку бодипозитивного движения, повторив одну из фотографий из съемки Calvin Klein.

Публикация от Darnel Ghramm (@dghramm) 19 Мар 2018 в 4:33 PDT

«Я пригласил несколько plus-size моделей разных размеров и этнических принадлежностей. Толстые, высокие или просто не такие, как все, — мы красивы и значимы. Однажды слово plus будет опущено, и мы станем обычными моделями», — рассказал Дарнел.

Фотосессию провел фотограф Тони Тротт.

В феврале группа активисток движения за бодипозитив появилась на Неделе моды в Лондоне в нижнем белье, чтобы побудить дизайнеров использовать моделей всех размеров и типов фигуры в своих шоу. Женщины прошли по городу с плакатами «LFW: А где же формы?» и «Любите свои формы».

Акция протеста была организована совместно с компанией-производителем женской одежды plus-size и белья Simple Be и превратилась в фотосессию новой коллекции бренда.

Источник: Lenta.ru