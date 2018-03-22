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Дизайнеры интерьеров констатируют растущий спрос на новую опцию в жилых домах – душ для собак. Не желая мыть питомца в собственной ванне, все больше людей просят спроектировать для собаки отдельную, и, как бы странно это не звучало, в этом есть рациональное зерно.

По словам главного архитектора компании Harrison Design Уильяма Харрисона, его фирма уже много лет занимается проектированием душевых для домашних животных.

«Сначала некоторые клиенты просили нас предусмотреть душ с более высокой платформой, чтобы им было удобнее мыть свою собаку. Теперь отдельный душ для питомца стал очень востребованной опцией», - говорит он.

В первую очередь, это актуально для собак крупных пород. Купая такую в собственной ванной, вы получите шерсть в сливном отверстии, разбрызганную воду и пену. Кроме того, это может быть небезопасно: некоторые собаки пытаются выпрыгнуть из скользкой ванной и рискуют получить травму.

Обычно душ для собак проектируют в хозяйственных комнатах или прачечных, предусматривая для этого отдельную линию водопровода. Дизайнеры рекомендуют его даже тем, у кого нет домашних животных. В таком хозяйственном душе удобно мыть грязную обувь и любые другие вещи с сильными загрязнениями.

Источник: Домашний Очаг