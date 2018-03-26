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фото: @jenniferpamplona

Бразильская модель Дженнифер Памлона потратила полмиллиона долларов на хирургические процедуры в погоне за внешностью американской звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, сообщает Metro.

Девушка уже вставила импланты в грудь и ягодицы, сделала жировые инъекции в бедра, удалила четыре ребра, увеличила губы, перенесла липосакцию, лифтинг и две коррекции носа.

A post shared by Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) on Mar 14, 2018 at 10:15am PDT

Девять пластических операций принесли Памлоне популярность. «Я потратила много денег, но теперь чувствую себя увереннее и знаю, что смогу заработать намного больше благодаря новой внешности. Мне не нравится чересчур худое тело, поэтому я довольна моими результатами», — рассказала бразильянка.

Когда Памлона реабилитировалась после всех операций, она устроила фотосессию в обнаженном виде в стиле Ким Кардашьян на пляже. Кроме того, модель выпустила собственные линии парфюма и шоколада, чтобы доказать, что сексуальные девушки тоже могут заниматься бизнесом.

A post shared by Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) on Feb 14, 2018 at 6:49pm PST

Источник: Lenta.ru