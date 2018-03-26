Внешность Ким Кардашьян обошлась в полмиллиона долларов (1)
фото: @jenniferpamplona
Бразильская модель Дженнифер Памлона потратила полмиллиона долларов на хирургические процедуры в погоне за внешностью американской звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, сообщает Metro.
Девушка уже вставила импланты в грудь и ягодицы, сделала жировые инъекции в бедра, удалила четыре ребра, увеличила губы, перенесла липосакцию, лифтинг и две коррекции носа.
Девять пластических операций принесли Памлоне популярность. «Я потратила много денег, но теперь чувствую себя увереннее и знаю, что смогу заработать намного больше благодаря новой внешности. Мне не нравится чересчур худое тело, поэтому я довольна моими результатами», — рассказала бразильянка.
Когда Памлона реабилитировалась после всех операций, она устроила фотосессию в обнаженном виде в стиле Ким Кардашьян на пляже. Кроме того, модель выпустила собственные линии парфюма и шоколада, чтобы доказать, что сексуальные девушки тоже могут заниматься бизнесом.
Источник: Lenta.ru