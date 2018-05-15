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С 21 мая в 22.00 по будням на ТНТ4 стартует новая линейка популярных комедийных сериалов PopCom. Телеканал покажет лучшие ситкомы, которые определили развитие жанра в России.

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Мы будем показывать культовые ситкомы каждый день в 22:00, потому что понимаем — в более раннее время зрителей не поймать, летом все задерживаются на прогулке до позднего вечера! Но потом, когда все соберутся у телевизоров, мы не дадим скучать. ТНТ4 не отвлекает от лета, а делает его позитивным даже дома».

21 мая в 22:00 линейку комедийных сериалов открывает «Озабоченные». Команда создателей ситкома во главе с режиссёром Борисом Хлебниковым и сценаристом Семеном Слепаковым нашла идеальный баланс между лирикой и местами жестким юмором.

Сериал во многом определил тенденцию современного российского телевидения к изображению реальных героев в реальных обстоятельствах, чтобы зрители узнавали себя и своих знакомых в персонажах на телеэкране. Сейчас такие правдивые истории — рекордсмены по рейтингам и флагманы эфира. «Озабоченные» опередили свое время и подготовили зрителей к появлению таких сериалов, как «Физрук», «Ольга» и «Улица».

Сценарий написал Семен Слепаков – бард-десятник из Comedy Club, автор популярных проектов «Универ», «Наша Russia», «Интерны», и писательница Ирина Денежкина, дебютная книга которой «Дай мне!» получила номинацию на премию «Национальный бестселлер-2002», разошлась многотысячными тиражами в России и была издана в Италии, Германии, Франции и Америке.

Режиссером стал Борис Хлебников, который снял культовые авторские фильмы «Долгая счастливая жизнь», «Коктебель», а в этом году триумфатор фестиваля «Кинотавр-2017», где взял гран-при за фильм «Аритмия».

Оператор Павел Костомаров – обладатель многих наград в области документального кино и престижных премий за операторскую работу в фильме 2010 года «Как я провел этим летом» — «Золотой Орел», «Ника», а также «Серебряный Медведь» Берлинского международного кинофестиваля за выдающиеся художественные достижения. В качестве режиссера он снял второй сезон криминальной драмы «Закон каменных джунглей» и второй сезон фантастического сериала «Чернобыль: Зона отчуждения».

По сюжету главной героине Саше Гвоздиковой (Мария Шалаева) надоела скучная работа, на которой она выдумывает глупые рекламные слоганы и спит с женатым начальником. Она едет в столицу за своей мечтой – стать писательницей. Но публиковать Сашины рассказы в Москве не торопятся, поэтому она временно останавливается у своей подруги Кати Неплюевой (Евгения Калинец). Катя уверяла, что в Москве у них с мужем успешный бизнес, а на деле работает официанткой, пока муж сидит дома и лечиться от депрессии алкоголем. Третья подруга, Алена (Ольга Дибцева), сбегает от своего жениха из Екатеринбурга вслед за Сашей, чтобы найти новые отношения и устроить красивую жизнь. Саша, тем временем, влюбляется в обеспеченного москвича-ловеласа Славу (Юрий Колокольников), которому Саша вроде нравится, но перспектива серьезных отношений не манит.

КОММЕНТАРИИ АКТЕРОВ О СЪЕМКАХ В СЕРИАЛЕ «ОЗАБОЧЕННЫЕ»

Звезды ситкома первыми узнали о премьере сериала на ТНТ4. По просьбе телеканала Мария Шалаева, Юрий Колокольников и Ольга Дибцева вспомнили о работе над «Озабоченными» и рассказали, почему сериал не потерял в актуальности и остался таким же смешным.

Мария Шалаева: «В сериале заложено очень много ментальности, относящейся именно к нашей стране, и отношений, которые складываются именно у нас в семьях и парах. Так что, думаю, сериал, как и Николай Васильевич Гоголь, бессмертен. И будет набирать ещё аудиторию пока не станет классикой!».

Юрий Колокольников: «Мне нравится сериал и все, что с ним связано. Это три совершенно положительных года работы с замечательной командой. Многие меня до сих пор спрашивают, будет ли второй сезон? Значит зрителям сериал по-прежнему интересен!».

Ольга Дибцева: «Очень рада, что «Озабоченных» покажут снова на ТНТ4! Когда история правдива, она всегда будет интересна. Считаю его одним из лучших сериалов на российском телевидении, и совсем не потому, что имею к нему отношение. Это практически документальный проект, в котором есть любовь и жестокость, нежность и юмор. Мы никак не приукрашивали действительность, даже не пытались никого изображать — просто вели себя как обычные люди».

«Озабоченные» — с 21 мая по будням в 22:00 (две серии сразу) на ТНТ4.

Линейка PopCom — это подборка популярных комедийных сериалов на ТНТ4. В неё войдут «Озабоченные», «Бедные люди», «Легко ли быть молодым», «ЧОП», «Бородач», «Энджи Трайбека», «Пьяная фирма» и другие знаковые для телевидения ситкомы.