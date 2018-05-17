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Удивительно, но мысли о смерти помогут стать счастливее, а комфортная жизнь — нет.

1. Представьте жизнь без того, что вы любите

Негативная визуализация — это представление жизни без дорогих людей и вещей. Не самый приятный мысленный эксперимент, но он приносит огромную пользу.

Например, вы живёте в склонной к наводнениям местности. Представьте, что ваш дом вместе со всем имуществом затопило. Эта практика поможет иначе посмотреть на жизнь. Вы поймёте, что любой день, в котором не случилось ничего плохого, — подарок и само по себе счастливое событие.

Вы начнёте спокойнее относиться к вещам, которые вас раздражают. Даже плач новорождённого ребёнка и бессонные ночи станут приятнее, стоит только представить, что завтра ребёнка не станет.

Вы научитесь жить, любить и радоваться прямо сейчас. Наслаждаться каждым моментом.

2. Осознайте свою смертность

Мы ужасно боимся смерти. Но нет смысла бояться того, что естественно и рано или поздно настигнет каждого. Удивительно, но чтобы быть счастливым сейчас, важно понять, что вы умрёте. И извлечь из этого пользу.

Представьте, что врач поставил вам неутешительный диагноз, и жить осталось полгода. Это взбодрит вас и поможет понять, на что вы тратите свою жизнь. Посмотрите на себя, семью, занятия и увлечения иначе. Спросите себя, провели бы вы последние дни жизни на своей работе, в своём окружении, занимаясь привычными делами? Подумайте, приносит ли счастье ваш образ жизни. Если нет, измените его!

Размышления о собственной смерти изменят представление о жизни. Возможно, расценивая смерть как реальную перспективу, вы примете новые решения. Сделаете то, на что не хватало смелости. Начнёте действительно жить, а не существовать в заблуждениях, что у вас ещё много времени в запасе.

3. Не пытайтесь всё держать под контролем

Единственное, что мы действительно можем контролировать, — это наши действия. Остальное нам неподвластно. Мы только ошибочно полагаем, что влияем на ситуацию. Важно осознать это и избавиться от лишнего беспокойства, чтобы стать счастливым человеком.

Нельзя радоваться жизни, постоянно волнуясь о вещах, которые даже не зависят от вас.

Помните об этом, когда ставите очередную цель. Связывайте достижение цели только с тем, что вы можете контролировать — собственными усилиями, и отделите от неподвластного вам — конечного результата.

Например, вместо «мне нужна эта работа», скажите себе: «Я должен хорошо подготовиться к собеседованию, чтобы получить место». Вместо «мне нужна девушка», говорите: «Я должен быть интересным собеседником, внимательным и заботливым мужчиной, чтобы стать привлекательным».

4. Иногда отказывайтесь от привычного комфорта

Чем комфортнее жизнь, тем несчастнее человек. Хорошее быстро приедается и перестаёт радовать. Чтобы чувствовать себя счастливым, постоянно приходится увеличивать количество вещей, которые дарят это ощущение. Но есть способ проще и эффективнее.

Периодически ограничивайте себя в простых вещах, чтобы понять, насколько всё же приятно иметь их в жизни.

Например, время от времени отказывайтесь от излишеств в еде. После разгрузочных дней вы с удовольствием приметесь за привычные блюда, которые пару дней назад считали приевшимися.

Источник: Лайфхакер

фото: pixabay