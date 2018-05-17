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Конец мая – это уже совсем по-летнему уютные вечера, пение птиц и тяжелые лиловые грозди сирени, цветущей в саду. Свежий медовый аромат, который она источает – совершенно точно родом из детства. Но что мы знаем о сирени, кроме того, что она растет в палисаднике?

Создает гармонию

Богиня Сиринга, в честь которой назвали растение, отвечала за идиллию и радость. Пожалуй, и сама сирень прекрасно справляется с этими функциями.

Плодовитая

Сирень выращивают всего около 500 лет, но за это время успели культивировать целых 2300 сортов разной формы, окраски и аромата. Посоперничать могут, разве что, розы.

Может быть без запаха

Тягучий сладкий аромат цветущей сирени невозможно спутать ни с чем, он сообщает нам о наступлении лета. Венгерская сирень разрушает все стереотипы – она не пахнет. Совсем.

Живет дольше человека

Если вы посадили в саду куст сирени, вам скажут спасибо не только ваши дети, но и внуки и, пожалуй, правнуки. Отметить вековой юбилей для этого растения – обычное дело.

Стоит дороже золота

Добыча сиреневого масла – занятие трудоемкое. Именно поэтому эфирное масло сирени стоит дороже золота – цена за 1 килограмм может достигать 100 тысяч долларов.

Ядовитая

Любите аромат сирени и подолгу им наслаждаетесь? Зря! Эти цветы содержат токсические вещества, которые могут вызвать головную боль.

Используется в медицине

Несмотря на то что сирень ядовита, ее активно используют в медицине. Парадокс, но мазь из цветков хороша при ревматизме, листья обладают заживляющими свойствами, а цветки снимают болевые ощущения.

Символ города

У жителей города Сигулда определенно хороший вкус – не зря на их гербе изображена сирень.

Приносит удачу

Мы с детства знаем эту примету: нашел цветок с пятью лепестками – обязательно загадай желание и съешь, оно обязательно сбудется. Оказывается, еще нужно искать трехлистники, чтобы избавиться от них – такие цветы приносят несчастье.

Знак расставания

Хотите намекнуть кому-то о том, что чувства угасли? Пошлите сирень: на Востоке это символизирует расставание. А в Англии такой букет вручался жениху в знак отказа в помолвке.

Цветы можно и нужно срывать

Осуждаете тех, кто ломает ветки сирени ради красивых букетов? На самом деле, это идет на пользу растению: в следующем году будет больше цветоносов. Только не срывайте сирень в городе – уж очень красиво выглядят фиолетовые грозди в парках и скверах.

Источник: INMYROOM

фото: pixabay