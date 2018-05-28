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Эффективность мантр доказывает нейрофизиология. Эти 10 фраз-напоминаний вы можете использовать ежедневно, чтобы настроить мозг на продуктивную работу, гармоничные отношения с окружающими и оптимистичное восприятие мира.

Однажды известный лектор по психологии и автор бестселлеров М. Дж. Райан услышала о необычном способе саморазвития, который применяют тибетские монахи. Суть в том, чтобы повторять про себя короткие афоризмы, помогающие противостоять негативным мыслям и нежелательным моделям поведения.

Идея очень понравилась писательнице. В результате она придумала собственные мантры и описала их в книге «Меняем привычки».

Как это работает

Знаете, почему так трудно избавиться от плохих привычек? Дело в том, что обычно мы действуем на автопилоте. Ваше сознание не участвует в процессе, когда вы злитесь и срываетесь на окружающих, в очередной раз откладываете важную задачу или поддаётесь пессимистичному настроению.

Единственный способ изменить подобные модели поведения — научиться осознавать собственные ощущения, мысли и поступки. Чувствуете, что вот-вот сделаете неверный шаг? Остановитесь, задумайтесь и заставьте себя идти по другому пути. Повторяйте эту схему снова и снова. Со временем в мозге сформируются новые нейронные связи, отвечающие за полезные привычки. Тот же механизм автопилота начнёт работать на вас.

Однострочные слоганы, которые предлагает Райан, помогут добиться этих перемен. Важное условие: не пытайтесь использовать сразу несколько фраз. Найдите одну подходящую вам мантру и в критические моменты мысленно произносите её. Выполняйте упражнение до тех пор, пока мантра не «въестся» в ваш разум. Затем беритесь за следующую.

Этот человек — мой учитель

Повторение этой мантры — очень простой способ стать лучше и наладить отношения с окружающими. Воспринимайте каждого человека как своего учителя. Если вас кто-то злит, значит, он даёт вам шанс развить сразу несколько важных качеств: доброту, терпение и самоконтроль. Вы способны извлечь пользу из любого опыта. Так зачем же впустую тратить нервы?

Концентрируйтесь не на других людях, а на собственных реакциях.

Гнев — это кипящий страх

Вспоминайте эти слова, когда чувствуете, что уже готовы разразиться гневной тирадой в адрес знакомых, друзей, коллег или родственников. Вы сможете лучше контролировать свои эмоции, если осознаете: за вашим раздражением, как правило, скрываются страхи. Мы боимся упустить шанс, разочаровать окружающих, потерять из виду цель, не достичь желаемого, впустую потратить время… Продолжите этот список сами. Не понимая истинных причин своего негодования, человек теряет самоконтроль, а в итоге только усугубляет ситуацию. Разберитесь в себе и спокойно поделитесь переживаниями с другими людьми. Такой подход гораздо эффективнее вспышек ярости.

Шагай по жизни собственным путём

Нам с ранних лет твердят, что мы должны делать. В этом нет ничего плохого, ведь ребёнку необходимо соблюдать правила ради безопасности. Однако существует побочный эффект: повзрослев, многие из нас боятся следовать своим желаниям и продолжают руководствоваться разнообразными «надо». Нам страшно выделиться из толпы и разочаровать окружающих.

Подобные установки парализуют, мешают принимать вызовы и добиваться успеха. Вот почему так важно иногда напоминать себе: «Мне нужно идти собственным путем».

Только я в ответе за свои реакции

Вы часто обвиняете других людей в том, что испытываете негативные эмоции? Тогда вам пригодится эта фраза. Никто не отвечает за ваш гнев, раздражение, печаль. Да, люди иногда совершают поступки, которые могут разозлить вас. Но только вы решаете, как именно отреагировать на те или иные обстоятельства. Чувствуя себя взвинченным, произнесите простую мантру, успокойтесь, а потом уже действуйте. В противном случае вы рискуете утратить самообладание и совершить нечто деструктивное.

Говори и слушай поровну

Очень полезная мантра, которую стоит почаще вспоминать и дома, и на работе. Если во время общения вы обычно произносите длинные монологи, перебиваете собеседников и никому не даёте вставить слово, обязательно возьмите эту фразу на заметку.

На то есть две причины. Во-первых, ваша излишняя разговорчивость наверняка раздражает окружающих. Во-вторых, отказываясь от активного слушания, вы лишаете себя шанса узнать что-то важное и теряете возможность понять других людей.

Верь в доброжелательность окружающих

Вам станет легче жить и общаться, если вы научитесь априори видеть в других доброжелательность. Когда нас не устраивает поведение человека, мы склонны думать, будто он целенаправленно пытается нам навредить. Подобные умозаключения крайне редко оказываются верными. Как правило, люди слишком сосредоточены на себе, поэтому им и в голову не приходит строить против кого-то коварные планы.

Рассердившись, вы делаете неправильные выводы о намерениях, мыслях, характере окружающих. Это может испортить любые отношения.

Мысли шире, чем «или — или»

«Я могу либо остаться на нелюбимой работе и прилично зарабатывать, либо заниматься тем, что мне нравится, но еле сводить концы с концами». Нечто подобное вы наверняка произносили сами или слышали от знакомых. Фраза сама по себе создаёт ощущение, что ситуация безвыходная. В действительности же люди часто ограничивают себя двумя вариантами, хотя на самом деле их намного больше.

Учитесь мыслить широко. Всегда можно придумать как минимум семь способов решения задачи.

Думай о хорошем

Пессимизм — это всего лишь привычка. Чем чаще вы замечаете плохое и предаётесь печальным мыслям, тем больше негативных эмоций испытываете. Хотите стать счастливее? Учитесь настраивать мозг на позитивную волну. Фиксируйте всё хорошее, что с вами происходит. Думайте о том, как изменится ваша жизнь, когда вы добьётесь своих целей. Вспоминайте приятные моменты. Поверьте, однажды вы превратитесь в самого настоящего оптимиста.

Когда приоритетно всё — значит не приоритетно ничего

В современном мире способность определять приоритеты невероятно важна. Вы никогда не успеете ответить на все звонки и письма, откликнуться на все просьбы, справиться со всеми поручениями. А если попытаетесь, то приведёте себя к переутомлению и стрессу, причём ни одну из задач не выполните так хорошо, как могли бы. Вывод прост: занимайтесь только самыми важными делами, не распыляйтесь по мелочам. Наверняка в вашем ежедневнике есть то, что можно вычеркнуть или отложить на потом.

Надо лишь сделать первый шаг

Люди затягивают с намеченными делами по разным причинам. Иногда нас останавливает страх провала. А порой прокрастинация связана с желанием иметь ясный план «от и до»: мы впадаем в ступор, так как не можем просчитать всю последовательность действий, особенно если берёмся за незнакомую задачу. Решение в любом случае одно: нужно сделать первый шаг, он сам приведёт вас ко второму и далее. Произнесите эту мантру и максимально сосредоточьтесь на том, с чего вам надо начать.

Такие мантры — «преобразователи привычек». Используйте их в повседневной жизни и увидите, как она изменится к лучшему.

Источник: Лайфхакер

фото: pixabay