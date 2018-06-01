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Лето часто наступает внезапно. Казалось бы, еще вчера мы кутались в куртки, а сегодня температура воздуха перевалила за тридцать. Начался сезон жары, пота и страданий. Зачем же мучиться? Советы от издания Домашний Очаг помогут облегчить нахождение в комнате, где по какой-то причине нет кондиционера.

Лед

Если у вас есть вентилятор, то вы можете быстро избавиться от жары, поставив перед ним две пластиковые бутылки с замороженной водой. Направьте лопасти на них – и через 5-10 минут в помещении станет намного прохладнее.

В отсутствии вентилятора расставьте по комнате несколько открытых контейнеров со льдом. Это поможет снизить температуру воздуха на несколько градусов – правда, не так быстро, как в первом случае.

Увлажнение

Этот метод обладает краткосрочным эффектом, но может принести чувство облегчения, когда летние температуры уже начинают зашкаливать. Налейте в пульверизатор очень холодную воду и периодически распыляйте ее в помещении, которое хотите охладить.

Внимание: не переусердствуйте с увлажнением, чтобы позже вас не пришлось бороться с плесенью!

Аналогичного эффекта можно добиться, используя автоматический увлажнитель воздуха или небулайзер, производящий холодный пар.

Шторы

Плотные шторы, не пропускающие свет, помогут закрыть помещение от прямых солнечных лучей и предотвратить перегревание комнаты. А если их еще и намочить холодной водой, они подарят чувство свежести и прохлады в душной комнате.

Если вы буквально «плавитесь» от жары, воспользуйтесь маленькой хитростью, которая позволит вам почувствовать себя лучше. Легонько погладьте кожу на руках кончиками пальцев, вызывая мурашки. Чувствуете, как через вас пробегает волна холода?

Холодильник

Что может лучше охладить воздух, как не техника, производящая холод? Конечно, долго держать холодильник открытым нельзя, но именно он поможет вам спастись на жаркой кухне (особенно, если вы решились что-то готовить).

Текстиль

Заморозьте простыни или банные полотенца в холодильнике и развесьте по квартире. Вы сможете весь день поддерживать в квартире прохладу, меняя «согревшийся» текстиль на охлажденный.

Влажная уборка

В жаркое время года проводите влажную уборку как можно чаще. Протрите полы, подоконники, полки, двери – вот увидите, дышать станет гораздо легче.

Ароматерапия

Попробуйте обмануть организм с помощью эфирных масел, дарящих чувство прохлады и свежести.

Расставьте по комнате емкости с водой, капнув в них по 2-3 капли масла перечной мяты, лаванды, жасмина или цветов апельсина.

Электроника

Вы не представляете, насколько сильно работающая техника разогревает воздух в помещении! В жаркие летние месяцы старайтесь отключать ненужную аппаратуру от сети – температура в квартире станет намного комфортнее.

Лампочки

Замените обычные лампочки на энергосберегающие. Лампы накаливания сильно разогреваются, отдавая 95% своего тепла, а это означает, что за час своей работы 100-ваттная лампочка способна повысить температуру воздуха в маленькой комнате более, чем на 1 градус.

Сквозняк

Разгоните застоявшийся горячий воздух в квартире сквозняком, открыв как можно больше окон. А если вы установите в комнате два вентилятора, направив их друг на друга, температура воздуха в помещении снизится на несколько градусов за считанные секунды.

Источник: Домашний Очаг

фото: pixabay