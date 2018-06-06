Woman |

фото: instagram.com/cassolholm/

Фитнес-блогер и диетолог рассказала, что для получения заметных кубиков пресса требуется пять лет физических упражнений. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя Кассандра Ольхольм (Cassandra Olholm) из Австралии выложила в Instagram коллаж из двух фотографий, сравнивая свою форму через год и через пять лет после начала силовых тренировок.

Публикация от Cass Olholm (@cassolholm) 30 Май 2018 в 2:09 PDT

«Люди говорят: "как же тебе повезло быть такой стройной и сильной". Только везение не заставляло меня встать в четыре утра и не надевало на меня кроссовки. Везение вообще ничего не значит. Честно говоря, все сводится к комбинации двух вещей: тяжелой работы и упорства. Это трудно. Но разве что-то по-настоящему стоящее дается легко? Невозможно ощутить себя сильным в секунду. Кроссфит, которым я занялась пять лет назад, полностью выбил меня из зоны комфорта», — поделилась Ольхольм.

Девушка добавила, что занимается спортом четыре раза в неделю и ее тренировки длятся от 45 минут до часа.

На данный момент у Кассандры Ольхольм более 80 тысяч подписчиков в Instagram.

Публикация от Cass Olholm (@cassolholm) 5 Июн 2018 в 2:08 PDT

В мае поклонники осудили участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян за стремление к стройной фигуре. Пользователи соцсети во главе с актрисой и защитницей бодипозитива Джамилой Джамил раскритиковали Кардашьян за чрезмерное беспокойство о своем теле и за давление, которое она оказывает на других женщин.

Источник: Lenta.ru