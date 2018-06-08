Woman |

Что нужно взять с собой в лагерь - один из самых важных моментов подготовки ребенка к поездке. Ведь список вещей в лагерь в какой-то мере повлияет на впечатления ребенка от отдыха. Какие же вещи нужны ребенку в детском лагере. Что действительно необходимо, а без чего вполне можно обойтись?

Принимайте решения вместе с ребенком по поводу того, что взять с собой в лагерь.

Очень важно, чтобы одежда, которую ребенок берет с собой в лагерь, не вызывала у него негатив, поэтому обязательно собирайте сумки вместе. Чаду должны нравиться все вещи, иначе, поверьте, он ни за что не наденет то, что считает смешным или нелепым, и проходит всю смену в одном и том же наряде, и хорошо, если любимые вещи будут в большинстве. Поэтому отталкивайтесь от того что нужно в лагерь именно ребенку, а не вам (в пределах разумного). Важно, чтобы ребенок мог самостоятельно надеть одежду, которую возьмет с собой в лагерь.

Приблиблизительный список вещей в лагерь для мальчиков и девочек:

нижнее белье

носки

майки, футболки

обувь - тапочки, шлепанцы, кроссовки или кеды

головной убор для защиты от солнца

шорты

джинсы

спортивная одежда в легерь

платья, юбки для девочки

нарядная одежда для выступлений и дискотек

одежда для сна

купальник для девочки, плавки для мальчика

теплая кофта на случай похолодания.

Обратите внимание на то, что головной убор нужен ребенку в любом случае – даже если лагерь расположен не у моря. Желательно, чтобы головной убор нравился ребенку и сочетался с нарядами, в таком случае он будет надевать его без проблем и без напоминаний. И чемодан в лагерь должен вмещать все вещи с запасом места, иначе ребенок не сможет доставать и складывать вещи.

Также можно дать ребенку несколько старых вещей, которые не жалко будет испортить, они пригодятся на конкурсах. Пригодятся и карнавальные костюмы, маски, костюмы для выступлений. Список вещей в лагерь девочке - может незначительно отличатся от одежды и предметов нужных мальчикам. Поэтому легко разобратся что кому нужно в лагерь.

Какие средства гигиены нужны в лагерь

зубная паста

зубная щетка

шампунь

гель для душа или мыло

мыло для мытья рук

мочалка

стиральный порошок или специальное мыло для стирки

туалетная бумага

расческа

влажные салфетки

носовые платки

дезодорант

ножницы для ногтей

прокладки или тампоны для девочки

полотенце для душа

полотенце для ног

полотенце для лица

пляжное полотенце и покрывало

крем от укусов комаров

аптечка.

Девочкам можно дать с собой минимум декоративной косметики, рассказать и показать, как ею пользоваться. В любом случае дочь захочет накраситься перед дискотекой или каким-то мероприятием, и лучше если она воспользуется своей косметикой, а не чужой. Не забудьте положить в косметичку резинки и заколки, чтобы девочка не ходила все время с растрепанными волосами. А лучше сейчас составьте что нужно девочке в лагерь списком.

Что еще можно дать ребенку в летний лагерь

Ребенок может взять с собой любимую игрушку, книгу, настольные игры - чтобы не скучать во время тихого часа.

Также желательно купить перед поездкой канцтовары - фломастеры, карандаши, альбом для рисования, скотч, цветную бумагу - ведь придется рисовать стенгазеты, плакаты, создавать разнообразные костюмы, в общем, лишними эти вещи не будут никогда. Канцтовары нужны и мальчикам и девочкам одинаково.

Можно взять с собой на всякий случай чашку и ложку, ведь пить чай или сок всегда приятней со своей посуды.

Сколько денег давать ребенку в летний лагерь – дело исключительно ваше, все зависит от финансового состояния вашей семьи. А учитывая, что зачастую дети тратят деньги на ненужные вещи, сумма может быть небольшой.

Нужна ли ребенку техника в летнем лагере

Что касается техники - ее должно быть немного, и она не должна быть дорогой. Можно обойтись минимальным набором - взять старый мобильный телефон для связи с родителями, плеер (по желанию), фен. Ноутбуки, DVD-проигрыватели, фотоаппараты, видеокамеры и остальные дорогие гаджеты лучше оставить дома и не брать в лагерь. Так как в детских лагерях, к сожалению, не редки случаи воровства, а следить круглосуточно за этими вещами не будет возможности.

Что нельзя брать ребенку в детский лагерь

Повторим, не стоит давать детям с собой в летний лагерь дорогую технику, также лучше оставить дома золотые и дорогие украшения, продукты питания, опасные лекарства. Острые и колющие предметы, кипятильники будут изыматься, а так же если все таки останутся незамеченными, то мальчику открывашка, или нагреватальный предмет - может стать опасной игрушкой.

Собирайте вещи, которые нужно взять в детский лагерь внимательно и вместе с ребенком, он должен знать где и что лежит, и когда этим пользоваться. Положите в сумку пакет для грязной одежды, и не давайте ребенку те вещи, которым он не сможет найти применение.

Источник: UAUA info/Для хороших родителей

фото: pixabay