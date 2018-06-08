Собираем ребенка в летний лагерь: список вещей

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Woman | 8 июня 2018 года, 21:11

Что нужно взять с собой в лагерь - один из самых важных моментов подготовки ребенка к поездке. Ведь список вещей в лагерь в какой-то мере повлияет на впечатления ребенка от отдыха. Какие же вещи нужны ребенку в детском лагере. Что действительно необходимо, а без чего вполне можно обойтись?

Принимайте решения вместе с ребенком по поводу того, что взять с собой в лагерь.

Очень важно, чтобы одежда, которую ребенок берет с собой в лагерь, не вызывала у него негатив, поэтому обязательно собирайте сумки вместе. Чаду должны нравиться все вещи, иначе, поверьте, он ни за что не наденет то, что считает смешным или нелепым, и проходит всю смену в одном и том же наряде, и хорошо, если любимые вещи будут в большинстве. Поэтому отталкивайтесь от того что нужно в лагерь именно ребенку, а не вам (в пределах разумного). Важно, чтобы ребенок мог самостоятельно надеть одежду, которую возьмет с собой в лагерь.

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Приблиблизительный список вещей в лагерь для мальчиков и девочек:

  • нижнее белье

  • носки

  • майки, футболки

  • обувь - тапочки, шлепанцы, кроссовки или кеды

  • головной убор для защиты от солнца

  • шорты

  • джинсы

  • спортивная одежда в легерь

  • платья, юбки для девочки

  • нарядная одежда для выступлений и дискотек

  • одежда для сна

  • купальник для девочки, плавки для мальчика

  • теплая кофта на случай похолодания.

Обратите внимание на то, что головной убор нужен ребенку в любом случае – даже если лагерь расположен не у моря. Желательно, чтобы головной убор нравился ребенку и сочетался с нарядами, в таком случае он будет надевать его без проблем и без напоминаний. И чемодан в лагерь должен вмещать все вещи с запасом места, иначе ребенок не сможет доставать и складывать вещи.

Также можно дать ребенку несколько старых вещей, которые не жалко будет испортить, они пригодятся на конкурсах. Пригодятся и карнавальные костюмы, маски, костюмы для выступлений. Список вещей в лагерь девочке - может незначительно отличатся от одежды и предметов нужных мальчикам. Поэтому легко разобратся что кому нужно в лагерь.

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Какие средства гигиены нужны в лагерь

  • зубная паста

  • зубная щетка

  • шампунь

  • гель для душа или мыло

  • мыло для мытья рук

  • мочалка

  • стиральный порошок или специальное мыло для стирки

  • туалетная бумага

  • расческа

  • влажные салфетки

  • носовые платки

  • дезодорант

  • ножницы для ногтей

  • прокладки или тампоны для девочки

  • полотенце для душа

  • полотенце для ног

  • полотенце для лица

  • пляжное полотенце и покрывало

  • крем от укусов комаров

  • аптечка.

Девочкам можно дать с собой минимум декоративной косметики, рассказать и показать, как ею пользоваться. В любом случае дочь захочет накраситься перед дискотекой или каким-то мероприятием, и лучше если она воспользуется своей косметикой, а не чужой. Не забудьте положить в косметичку резинки и заколки, чтобы девочка не ходила все время с растрепанными волосами. А лучше сейчас составьте что нужно девочке в лагерь списком.

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Что еще можно дать ребенку в летний лагерь

Ребенок может взять с собой любимую игрушку, книгу, настольные игры - чтобы не скучать во время тихого часа.

Также желательно купить перед поездкой канцтовары - фломастеры, карандаши, альбом для рисования, скотч, цветную бумагу - ведь придется рисовать стенгазеты, плакаты, создавать разнообразные костюмы, в общем, лишними эти вещи не будут никогда. Канцтовары нужны и мальчикам и девочкам одинаково.

Можно взять с собой на всякий случай чашку и ложку, ведь пить чай или сок всегда приятней со своей посуды.

Сколько денег давать ребенку в летний лагерь – дело исключительно ваше, все зависит от финансового состояния вашей семьи. А учитывая, что зачастую дети тратят деньги на ненужные вещи, сумма может быть небольшой.

Нужна ли ребенку техника в летнем лагере

Что касается техники - ее должно быть немного, и она не должна быть дорогой. Можно обойтись минимальным набором - взять старый мобильный телефон для связи с родителями, плеер (по желанию), фен. Ноутбуки, DVD-проигрыватели, фотоаппараты, видеокамеры и остальные дорогие гаджеты лучше оставить дома и не брать в лагерь. Так как в детских лагерях, к сожалению, не редки случаи воровства, а следить круглосуточно за этими вещами не будет возможности.

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Что нельзя брать ребенку в детский лагерь

Повторим, не стоит давать детям с собой в летний лагерь дорогую технику, также лучше оставить дома золотые и дорогие украшения, продукты питания, опасные лекарства. Острые и колющие предметы, кипятильники будут изыматься, а так же если все таки останутся незамеченными, то мальчику открывашка, или нагреватальный предмет - может стать опасной игрушкой.

Собирайте вещи, которые нужно взять в детский лагерь внимательно и вместе с ребенком, он должен знать где и что лежит, и когда этим пользоваться. Положите в сумку пакет для грязной одежды, и не давайте ребенку те вещи, которым он не сможет найти применение.

Источник: UAUA info/Для хороших родителей

фото: pixabay

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