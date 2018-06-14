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Нет худшего наказания для настоящего интроверта, чем изображать из себя душу компании. Закрытая поза вдруг сменяется хаотичными движениями рук, и окружающим становится очевидно: человек явно не в своей тарелке. Специалист в области телесности и невербальной коммуникации Ванесса Ван Эдвардс собрала советы по общению для привыкших «держать все внутри себя».

Телесность и эмоции

Профессор Гарвардского университета Эми Кадди открыла понятие «позы силы», когда стойка «руки в боки» в течение пяти минут резко увеличивает уровень тестостерона и снижает уровень стрессового гормона кортизола в крови. Теперь уже никто не сомневается, что такая поза не только помогает окружающим воспринимать вас как сильного и уверенного оппонента, но и вы сами будете чувствовать себя совершенно иначе.

Заполните пространство вокруг

Эффект «позы силы» — когда вы своим появлением буквально заполняете окружающее пространство. Вместо скрещивания ног или втягивания головы в плечи, старайтесь быть более экспрессивными. Держите голову высоко, расправьте плечи, сядьте на стуле развалившись или сделайте шире шаг. Во время встречи или переговоров так делать необязательно — достаточно примерить такую позу на пять минут до того. Пусть окружающие осознают на уровне инстинктов, что это ваша территория.

Не скрещивайте руки и ноги

Вы ведь уже это поняли из предыдущего пункта? Если недостаточно просто совета, то вот и научное объяснение: «закрытая» поза дает эффект, обратный эффекту «сильной позы» — снижает тестостерон и увеличивает стрессовый гормон кортизол в крови.

Нервничаете? Отложите телефон

Интроверты больше других подвержены привычке прятаться за экранами гаджетов, имитируя бурную деятельность по коллекционированию лайков. Увы, это перемещает нас в область «защитной телесности». Некоторые из знакомых Ван Эдвардс специально носили с собой свернутую газету, потому что так в нужный момент могли выглядеть солидно. Стараясь казаться уверенным, не уходите в просмотр ленты Фейсбука, а обратите внимание на экспрессивность своих жестов.

Кивайте трижды

Тройной кивок — невербальный эквивалент фразы «продолжай говорить, мне интересно» и наилучший бессловесный способ побудить собеседника продолжать свой рассказ. При любой возникшей паузе покивайте трижды как бы в продолжение речи — и в большинстве случаев человек продолжит говорить дальше.

Источник: Snob.ru

фото: pixabay