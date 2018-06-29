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Некоторых покоряет эта удивительная страна своей потрясающей кухней, живописными видами и атмосферным морским побережьем, других впечатляют горнолыжные курорты или небольшие городки, где можно бродить часами, разглядывая архитектуру и достопримечательности. Ну а тем, кто хочет охватить все и сразу и на мгновенье почувствовать себя настоящим итальянцем, советуем взять автомобиль и проехаться по знаменитым холмам Тосканы, альпийским лугам, оливковым рощам и, конечно, виноградникам, не забывая по пути заглядывать в местные таверны. Редакция passion.ru выбрала самые живописные автомобильные маршруты, которые точно не оставят вас равнодушными.

Тоскана

Куда отправиться ценителю вин и традиционных специалитетов? Конечно же в Тоскану, где на основе винограда сорта Санджовезе производят знаменитое итальянское вино Кьянти. Однако и тем, кому винная тематика не так интересна, тоже будет чем заняться в этой местности. Уютные города, сохранившиеся еще со времен рыцарей и прекрасных дам, старинные замки и монастыри, винодельни и маслодавильни, бескрайние пшеничные поля, виноградники, оливковые рощи и даже вилла семейства Медичи - все это можно увидеть, если отправиться по дороге Кьянти, соединяющую Сиену и Флоренцию.

Амальфийское побережье

Если вы не любовались красотами побережья Амальфи хотя бы однажды, то считайте, что вы практически ничего не видели в своей жизни. Чтобы восполнить этот пробел, отправляйтесь на юго-запад Италии и там, недалеко от Неаполя, на полуострове Соррентино вы найдете живописную трассу, поднимающуюся по горному серпантину к лимонным рощам и средневековым городкам, а затем спускающуюся прямо к бухтам и песчаным пляжам. Это действительно незабываемое зрелище.

Сицилия

Колоритная Сицилия стоит того, чтобы исколесить ее вдоль и поперек и, поверьте, вы каждый раз будете открывать для себя что-то новое. Именно здесь можно найти живописные пляжи, оригинальную кухню и вполне гармоничное соседство древнегреческих памятников архитектуры с новостроями и зданиями, оформленными в стиле барокко. Кроме того, здесь находится единственный действующий вулкан Европы, который заслуживает особого внимания. Чтобы вдоволь насладиться местными красотами, предлагаем отправиться прямиком по восточному побережью из Мессины в Сиракузы, по пути вдохновляясь видами вулкана Этна и невероятной Таормины.

Озеро Комо

Кто не слышал об этом красивейшем озере в Ломбардии? Именно здесь любят отдыхать знаменитости и люди, чей достаток во много раз превышает доходы среднего человека. Аристократы не зря облюбовали это место, находящееся на северо-западе Италии, в 40 километрах от Милана. Озеро находится в окружении горных хребтов Альп, роскошных вилл 18-20 веков, средневековых церквей и старинных замков. Именно здесь можно прогуливаться вечерами по набережной и представлять, как здесь устраивали шумные балы и неспешные променады дамы и кавалеры из высшего общества.

Доломитовые горы

Это один из самых красивых горных массивов Европы, находящийся на северо-востоке Италии и внесенный в Cписок Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Эти горы не зря называют самым удивительным архитектурным творением в мире: их цвет окрашивается от белого до розово-красного оттенка в зависимости от времени суток. Начните свой путь в Южном Тироле, в городе Больцано, через озеро Карецца и горный массив Катеначчо прямиком в долину Ампеццо. Единение с природой и строгая архитектура средневековых городков заставит вас отвлечься от насущных проблем и подумать о чем-то более важном.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Pixabay

Источник: passion.ru