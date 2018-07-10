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Мэрилин Монро - икона стиля и образец женственности, одна из самых ярких и загадочных представительниц «золотого века» Голливуда. Именно она изобрела самый продаваемый образ «секс-бомбы» — белокурые локоны, красные губы, чувственный взгляд. Повторить его очень просто, а эффект будет сногсшибательным. Именно поэтому организаторы второго международного фестиваля музыки театра и кино «Jūras Pērle», эмблемой которого является знаменитая актриса, приглашают всех желающих попробовать себя в роли двойника очаровательной Мэрилин.

Мадонна, Леди Гага, Мишель Уильямс, Скарлетт Йоханссон, Гвен Стефани – все эти знаменитые женщины так или иначе пытались перенять стиль Мэрилин. Почему бы не присоединиться к плеяде и не примерить на себя гламурный голливудский образ?

Для участия в конкурсе двойников Мэрилин Монро необходимо прислать заявку с фотографией участницы на электронную почту info@amberway.eu.

Финал конкурса и розыгрыш главного приза пройдет 21 июля в юрмальском развлекательном комплексе X.O Beach Lounge & Club (Turaidas iela 1). Обладательница первого приза конкурса станет лицом фестиваля «Jūras Pērle» - ежедневные фотосессии со звездами театра и кино, а также выход на большую сцену в качестве почетной гости. Остальных участниц конкурса ожидают билеты на концерты фестиваля и другие приятные сюрпризы.

«Норма Джин Бейкер, она же Мэрилин Монро – звезда, чей образ олицетворяет не только американский кинематограф ХХ века, но и кино в целом, поэтому мы выбрали ее образ для логотипа нашего фестиваля, – рассказывает руководитель продюсерской фирмы Amber Way Илона Анна Кузнецова».

Международный фестиваль музыки театра и кино «Jūras Pērle» пройдет с 30 июля по 3 августа в Юрмале, в к/з “Dzintari”. В этом году курорт посетит более 140 известных актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, композиторов из России, Латвии, Литвы и других стран. Зрителей ждет пять незабываемых дней в кругу любимых артистов – концерты, спортивные игры на пляже, творческие встречи, вечеринки и многое другое.