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Даже если вы следите за трендами и стараетесь выбирать молодежные наряды, это не значит, что в глазах окружающих вы выглядите этакой молодой девчонкой, у которой все еще впереди. И как бы вы ни старались молодиться, время берет свое, и вот уже некоторые ваши привычки и поступки явно указывают на то, что вы превращаетесь в старую деву. Портал Passion.ru собрал основные признаки, которые выдают вас с головой.

Плоская подошва вместо высоких каблуков

«Комфорт? Вы о чем?» — выбирали вы очередную модельную обувь, идеально подходящую к вашему наряду. И могли весь день провести на каблуках, не чувствуя при этом никакого дискомфорта и боли в ногах. Увы, но с возрастом все меняется, и сейчас вы с ужасом смотрите на высокие каблуки, представляя, что «на этом» вам придется провести полдня, и делаете выбор в пользу обуви на плоской подошве, в которой точно сможете ходить.

После работы сразу домой

Помните, как лихо вы отплясывали на какой-нибудь вечеринке или просто срывались по первому зову прогуляться по ночному городу? И не так важно, что до этого у вас был напряженный рабочий день, а завтра — важная встреча с потенциальными клиентами. У вас было столько энергии, что ее хватило бы на освещение целого квартала, не меньше. А сейчас вы вместо того, чтобы решиться на очередную авантюру, думаете о том, что «дома оно как-то уютнее и спокойнее будет».

Игнорирование встреч с друзьями

Еще буквально вчера вы устраивали веселые вечеринки с подругами или просто отправлялись вместе на какую-нибудь выставку или просмотр нового фильма. Но уже сегодня вы все чаще ссылаетесь на занятость и все реже решаетесь на подобные вылазки. Вам проще пройтись по соцсетям и просмотреть ленту событий, чтобы быть в курсе, что же такого интересного происходит в жизни ваших друзей. Старость? Однозначно!

Никакого спонтанного шопинга

Это раньше вы могли спустить последние деньги на очаровательную сумочку, туфли из последней коллекции или невероятное роскошное платье вашей мечты! Однако со временем страсть к импульсивным покупкам сошла на нет, и вы все чаще стали откладывать и копить на что-то более полезное, по вашему мнению. Вы себя успокаиваете тем, что просто сейчас мода изменилась и таких «вау-вещей» больше не делают. Но не будем себя обманывать: просто с возрастом ваши взгляды на финансы действительно изменились.

Выбор нарядов свободного кроя

Или даже спортивного. Вы все чаще стали прятать роскошные наряды далеко в шкаф и вместо них выбирать туники, невнятные футболки, джинсы или брюки широкого кроя. Кроме того, вам вдруг стало казаться, что именно в такой бесформенной одежде вы выглядите лучше всего. Да и поплывшие бока она тоже скрывает весьма удачно. Однако мы советуем не облачаться в нечто невразумительное, а лучше приобрести абонемент в фитнес-зал и довести свои формы до совершенства. И тогда, вот увидите, стильная модная одежда вновь будет сидеть на вас идеально.

Предпочтение еды, которая нравится, той, что полезна

Раньше вы подсчитывали калории, которые скрываются в каждом блюде, и с опаской относились к вредным продуктам. Но с годами ваше рвение вдруг улетучилось, и вы поняли, что диеты — лишь пустая трата времени. И вообще, живем один раз, поэтому почему бы не устроить себе праздник живота? Увы, но это сиюминутное удовольствие потом откладывается лишними килограммами на боках и потерей уверенности в собственной неотразимости.

Снисходительное отношение к молодым особам

Еще совсем недавно вы в каждой девушке (особенно в симпатичной) видели конкурентку и ревностно охраняли свою территорию от каждой «хищницы». Но теперь дух соперничества куда-то испарился, и вы замечаете, что смотрите на этих девиц скорее снисходительно, чем с плохо скрываемой завистью и агрессией. Они просто перестали вас раздражать и, по вашему мнению, больше не представляют угрозу.

Текст: Юлия Кальницкая

Источник: Passion.ru

фото: pixabay