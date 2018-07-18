Woman |

Стоит знать каждому, кто хочет говорить и писать грамотно.

«Договоры», а не «договора»

Это слово во множественном числе чаще всего становится предметом жарких споров тех, кто трепетно относится к русскому языку. Несмотря на то, что по новым нормам можно ставить ударение на первый слог («до́говоры»), форма множественного числа по-прежнему может быть только одна: «договоры».

«Тренеры», а не «тренера»

В разгар чемпионата мира по футболу это слово употребляют особенно часто, но не всегда правильно. Литературная норма гласит: множественное число слова мужского рода, которое оканчивается на согласную букву, образуется при помощи окончания ‑ы: «Тренеры дали чёткие указания сборной».

«Кремы», а не «крема»

Есть мнение, что профессионалы бьюти-индустрии могут по-своему произносить и писать некоторые слова, которые имеют непосредственное отношение к их работе. Но по правилам русского языка исключений здесь нет: верно говорить «кремы».

«Соусы», а не «соуса»

Те, кто работают в ресторанной сфере, также зачастую считают, что форма «соуса» сразу выдаёт в тебе профессионала. Однако те, кто знают правила, говорят только так: «Очень вкусные соусы» и «К пицце не забыли положить разные соусы».

«Аэропорты», а не «аэропорта»

Неважно, любите вы путешествовать или предпочитаете размеренный образ жизни, форма «аэропорта» не должна входить в ваш лексикон. И если в устной речи ещё допустимо использование просторечной формы, то на письме есть только один стандарт: «Все аэропорты Рима закрыты из-за стихии» и «Аэропорты Москвы работают в штатном режиме».

«Директора», а не «директоры»

Как и в предыдущем случае, есть только один верный вариант написания — на этот раз с окончанием ‑а: «директора». Например: «На собрании присутствовали директора всех школ города» и «Директора обоих подразделений компании провели общее совещание».

«Доктора», а не «докторы»

Со словами, обозначающими профессии, не всё так однозначно. Сегодня единственно верная форма — «доктора». Например: «Многие из выпускников идут в доктора» и «Доктора не могут дать однозначный ответ». В подобных случаях лучше сверяться со словарём — так надёжнее.

«Помидоров», а не «помидор»

Для большинства существительных мужского рода, которые оканчиваются на твёрдый согласный, в родительном падеже множественного числа характерно окончание ‑ов. И слово «помидоры» — не исключение: «Взвесьте, пожалуйста, полтора килограмма помидоров» и «Давай добавим в пиццу больше помидоров».

«Баклажанов», а не «баклажан»

В продолжение овощной темы. Есть как минимум ещё одно слово, которое во множественном числе родительного падежа вызывает вопросы. В данном случае «баклажаны» повторяют судьбу «помидоров»: «Без баклажанов это рагу нельзя приготовить» и «По рецепту в овощную икру идёт пять баклажанов».

«Макарон», а не «макаронов»

Когда речь заходит о гарнире, а не о популярном десерте, многие из нас не могут с ходу ответить, как правильно будет это слово во множественном числе. Итак, в родительном падеже множественного числа есть только одна верная форма: «макарон».

«Грузин», а не «грузинов»

Грузинов — это чья-то фамилия. «Грузин» — это форма родительного падежа множественного числа. Аналогично дела обстоят и со словами, которые обозначают другие национальности: «татар», а не «татаров», «армян», а не «армянов», и «башкир», а не «башкиров».

«Кочерёг», а не «кочерг»

Хотя ситуация, когда нам придётся употребить это слово во множественном числе, едва ли реальна в обычной жизни, всё-таки следует знать правильный вариант. В родительном падеже множественного числа правильно будет так: «шесть кочерёг».

«Носков», а не «носок»

В отличие от предыдущего, это слово большинство из нас употребляет практически каждый день. Для тех, кто никак не может запомнить, даём подсказку: носки в родительном падеже множественного числа — это фамилия известного в 2000-х певца по имени Николай. Носков, и никаких «носок».

«Чулок», а не «чулков»

С чулками, в отличие от носков, всё обстоит с точностью до наоборот. Когда-то давно бытовала форма «чулков», но со временем она потеряла своё окончание. Сегодня верно говорить так: «новая пара чулок».

«Сапог», а не «сапогов»

Как и «чулки», слово «сапоги» ранее имело окончание ‑ов во множественном числе родительного падежа. Однако язык упрощается. Сегодня принято говорить «сапог», например: «Эта пара зимних сапог прослужит не один сезон».

«Туфель», а не «туфлей»

«Туфлей» — так никогда не скажет тот, кто следит не только за модой, но и за своей речью. Как и в случае с другими словами, обозначающими предметы, которые надевают на ноги (за исключением носков), правильная форма родительного падежа множественного числа будет короткой. «Я взяла ещё одну пару туфель» и «Без туфель по песку ходить удобнее».

«Вафель», а не «вафлей»

Сегодня во многих кафе и ресторанах предлагают вафли с разными начинками. И будет досадно, если кто-нибудь вас поправит, когда вы соберётесь высказаться на эту тему. Запоминайте: «Сет из двух вафель с черничным соусом, пожалуйста» и «Я в восторге от этих венских вафель».

«Яслей», а не «ясель»

Ещё один непростой случай, с которым рано или поздно сталкиваются все родители, определяя своего ребёнка в ясли.

«Сплетен», а не «сплетней»

Сплетни у многих вызывают не только раздражение, но и затруднение. По современным нормам русского языка форма родительного падежа множественного числа — «сплетен». То есть правильно говорить так: «Как я устал от этих сплетен» и «На этот счёт полно сплетен».

«Донья», а не «днища»

Не каждый филолог сразу образует верную форму множественного числа от существительного «дно». Ещё бы: слово «днища» мы хотя бы изредка, но слышим, а вот «донья» — это что-то новенькое. Тем не менее правильно говорить именно так: «Донья винных бутылок» и «Донья Красного и Чёрного морей».

Источник: Лайфхакер

фото: pixabay