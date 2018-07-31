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Недавно, на площади у торгового центра "Origo" открылась крупноформатная выставка под открытым небом "Латвийская ежегодная награда дизайна 2018".

Примечательно, что экспозиция состоит из снимков двух десятков работ, представленных в финале конкурса "Латвийская ежегодная награда дизайна 2018".

Выставка будет открыта до середины ноября и является уникальной возможностью для каждого познакомиться с дизайнерскими проектами, которые получили высокую оценку жюри, а также узнать, что такое латвийский дизайн.