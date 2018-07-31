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Рынок современного искусства может показаться безумным местом. Но не пугайтесь сразу! На самом деле, абсолютно любой может стать самым настоящим коллекционером предметов искусства: будь то живопись, фотографическая печать, скульптура, инсталляции, литографии или офорты.

Виктория Зайцева, организатор и инициатор международной ярмарки современного искусства «Jūrmala Art Fair – 2018» делится советами.

1. Доверяйте инстинктам

Будьте проницательны и смелы. Если кто-то говорит, что эта картина - хорошая инвестиция, а у вас она не вызывает никаких эмоций - не берите. Покупайте то, на что вам нравится.

Важно быть искренним и увлеченным. Помните главное: целью должна быть сама коллекция, а не перепродажа работ! И обязательно стоит учитывать рыночные цены и стараться анализировать рынок. Не получается самим, воспользуйтесь услугами арт-консультанта, чтобы не переплачивать.

2. Развивайте вкус и знания

Это просто: надо ходить на выставки, ездить на ярмарки, читать книги, посещать музеи и слушать лекции. Таким образом вы будете улучшать вкус и учить особый язык современного искусства.

Помните, что плохого искусства больше, чем хорошего. Но и людей с плохим вкусом больше, чем с хорошим. Так что глаз коллекционера требует упражнений.

3. Ищите дилера

Первые покупки лучше делать у профессиональных дилеров, а не самостоятельно на интернет-аукционах и в мастерских художников.

Конечно, работы известных мастеров стоят баснословно дорого, их могут себе позволить только очень богатые люди. Но начать можно и с достаточно скромных вложений.

4. Выбирайте хорошие галереи

Для оценки работ высокой категории, очень важно, к какой галерее они принадлежат. Именно галерея занимается выставками, организует участие в групповых шоу, поездки в резиденции, публикации в СМИ и другие активности.

Чем лучше галерея, тем эта работа качественнее и больше. Как понять, что галерея - хорошая? Выбирайте ту, которая печатает каталоги, занимается образовательной деятельностью и регулярно обновляет сайт, предоставляя максимум информации о художниках.

Хорошим показателем также является участие работ галереи в международных арт-ярмарках класса «А», выдача соответствующего сертификата при покупке предметов искусства и рабочая история не менее пяти лет. Нельзя путать галерею с магазином декоративных вещиц!

5. Займите свою нишу

Мир искусства огромен, гениальных произведений на рынке предлагается много. Поэтому надо сосредоточиться на чем-то определенном.

Когда американский коллекционер Томас Каплан начал собирать картины, в моде были полотна эпохи Ренессанса. Он пошёл от противного и решил сосредоточиться на непопулярных тогда и потому относительно дешёвых изображениях работы голландских мастеров XVII века. Сегодня Каплану принадлежит около 2 500 картин, включая самое большое собрание полотен Рембрандта.

6. Следите за именами в Инстаграме

Специалисты рынка искусств отмечают, что "Инстаграм" - самая эффективная площадка для продвижения работ и художников (только у Sotheby's свыше 500 тысяч подписчиков). И при этом растет число покупателей, покупающих работы прямо на этой платформе.

Коллекционирование может стать одним из самых интересных инструментов для расширения кругозора в области искусства и культуры. К тому же, это просто очень захватывающий процесс!