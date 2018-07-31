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Российский певец, композитор и продюсер Дмитрий Ланской готовит к выпуску новый сингл «Жизнь в рассеянном свете», ставший музыкальной основой для съемок романтической киноистории.

Творчество Иосифа Бродского вдохновило Ланского на создание не просто музыкальной композиции, а, как говорит сам Дмитрий, целого арт-проекта, получившего название «Жизнь в рассеянном свете» – как стихотворение великого поэта.

Идея этой работы в сплетении жанров: музыки, танца, кинематографа, фотографии. На стыке этих искусств рождается новая форма, способная «зацепить» чувства людей самого разного склада и с разным отношением к творчеству.

“Вечная тема. Он и Она. Чувства, которые их связывают или разъединяют. Жизнь или ее иллюзия. В этой истории любви три героя: хореограф, танцовщица и танец. И каждый зритель, попадая в поле их мощного притяжения, вновь переживает хорошо знакомые чувства, а может быть, и большую часть жизни» - рассказывает о своей идее Дмитрий.

Зрителей ждет мини-фильм о любви, съемки которого пройдут по всей Риге.

Сам Дмитрий Ланской в этой киноистории является рассказчиком, а главная женская роль достанется его супруге - актрисе Екатерине Ланской.

Проект «Жизнь в рассеянном свете» станет дебютной работой молодого, амбициозного режиссера и музыканта из Латвии Руслана Фрадкина, уже успевшего поработать совместно с Кареном Оганесяном над фильмом «Герой», а также с Сергеем Ливневым над картиной «Ван Гоги», номинированой на «Кинотавр 2018».