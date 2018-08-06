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Австралийский научный портал ScienceAlert, изучив исследования ученых о запахах, опубликовал топ из шести самых отвратительных запахов в мире. Первое место занял запах сероводорода, которым пахнет на планете Уран и от тухлых яиц.

На втором месте рейтинга фрукт дуриан, который растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии. По данным издания, в нем содержится 44 ароматических соединения, которые дают запахи от тухлого яйца до карамели. В этом году из-за дуриана эвакуировали университет в Австралии, потому что запах фрукта спутали с запахом газа.

Третье место в топе занял цветок Раффлезия Арнольда, растущий на островах Суматра и Калимантан. Он одновременного пахнет трупом, рыбой, гнилью и грязными носками. Запах привлекает к себе насекомых, которые опыляют его.

Четвертое место у французского мягкого сыра «Вье Булонь». ScienceAlert пишет, что сыр проверяли на устройстве, которое выявляет инфекции мочеполовой системы и туберкулез — техника дала положительный результат. Пахнет сыр, как «зад коровы».

Пятое место в списке у древних экскрементов, которые пахнут даже через 700 лет, шестое — у малого муравьеда. Запах животного в пять-семь раз хуже, чем у скунса.

_источник: snob.ru_

_фото: korrespondent.net, pixabay.com