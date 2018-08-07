Woman |

Всех этих женщин спонсировали их собственные мужья. Они думали, что прекрасная фигура с длинными ногами и пышной грудью, иногда «приправленные» голосом помогут женам стать первыми в мире шоу-бизнеса. Но ошиблись.

Лариса Черникова

Песню «Я люблю тебя, Дима» в 90-е годы слышали все. Но мало, кто знает историю жизни Ларисы, которую поддерживал материально муж Андрей, в том числе арендовав студию для записи альбома. Популярность к певице пришла после гибели супруга. Считается, что это было самоубийство, но Лариса убеждена, что его убили. Второй раз она вышла замуж за американца Джеймса, уехала на его родину и стала фермером, родив сына. В третий раз она вышла замуж за Ричарда, но скоро рассталась с ним из-за измены с его стороны.

Петь девушка так и не перестала, записав альбом «Закон ОМ». В клипе на песню «Мантра Солнцу» она показывает разные асаны, закутавшись в сари.

Алена Кравец

A post shared by Алёна Кравец (@kravetsalena) on Jul 27, 2018 at 6:27am PDT

На странице в Instagram у нее сказано, что человек попал в аккаунт певицы, ведущей, актрисы, продюсера, общественного деятеля и мотиватора для ленивых. Но запомнилась она благодаря таланту попадать в скандальные истории. Еще ее часто можно увидеть на федеральных каналах, где она выступает в качестве «эксперта».

В прошлом Алена была моделью, выходила замуж за миллионера Руслана Кравеца, разводилась с ним и снова играла свадьбу с ним же. И это при том, что до этого обвиняла бывшего мужа в рукоприкладстве.

Джулия Кова

A post shared by Юлия Кова (@juliakovalee) on May 10, 2016 at 8:18am PDT

До того, как попасть в мир шоу-бизнеса, девушку звали Юлия Ахонькова. Но псевдоним Джулия Кова не принес успеха, так как исполнительница могла похвастаться только амбициями и модельными параметрами. Как ни пытался продюсер Владимир Дубовицкий, по совместительству еще и супруг Джулии, продвинуть ее он не мог. Где сейчас находится «певица», сказать сложно, но есть слухи, что она вышла замуж за другого состоятельного человека и живет в США.

Анжелика Агурбаш

A post shared by АНЖЕЛИКА Агурбаш (@angelicaagurbash) on Jul 16, 2018 at 11:31am PDT

На всю страну дама прославилась в 2012 году из-за громкого развода с известным предпринимателем Николаем Агурбашем, который уверяет, что много лет спонсировал карьеру девушки. Например, участие в «Евровидении» в 2005 году обошлось в 5 миллионов рублей, концерт в Кремле с участие звезд – в 65 миллионов рублей, песня «Я буду жить для тебя» – в 50 тысяч долларов.

Ради Анжелики он оставил жену, с которой жил 21 год и воспитывал четверых детей. Но прошло 11 лет, и Николай понял, что не сможет сделать из артистки звезду мирового масштаба. Самое интересное то, что и без финансовой поддержки мужа Анжелика Агурбаш продолжает выступать на российской сцене.

Наталья Лагода

Будучи замужем за обычным парнем в Черкесах, Наталья успела родить ребенка, пройти огромное количество кастингов, поработать в стриптиз-клубе. Именно там она встретила Александра Карманова. Он тратил внушительные суммы на раскрутку девушки и не зря: песню о маленьком Будде и клип на нее, наверняка, все еще помнят. Но в 2001 году Наталья узнала, что Александр крутит роман еще и с солисткой «Блестящих» Ольгой Орловой, родившей от него сына.

Лагода пыталась покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна пятиэтажного дома, но выжила. Врачи провели несколько сложных операций, но не в их силах были вернуть ей голос и полноценную жизнь. Девушка вернулась на родину, вышла там замуж за автомеханика, который уговорил ее продать квартиру в Москве и вложить деньги в автосервис. Новый муж любил выпить и, как говорят близкие Натальи, спаивал ее. Девушка умерла 29 мая 2015 года в 41 год из-за пневмонии, которая была усугублена большими дозами алкоголя.

источник: fishki.net фото: popclip.ru,mirnov.ru