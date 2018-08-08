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Почему мужчины ходят к проституткам? «Нет времени на отношения», «минимум затрат при максимуме результата», «жена достала сидеть в интернете по ночам», «сам не знаю» и просто «нужно» — такие объяснения давали мужчины разного возраста и профессий в анонимном опросе. И лишь несколько человек согласились говорить о проститутках открыто.

источник: snob.ru

Егор, 28 лет, холост, врач:

У меня нет времени и желания ухаживать за девушками. Мне нужен только секс. Но мне быстро надоедает секс с одной и той же девушкой. Первый раз выбирал «фею» очень настороженно, чуть больше месяца. Было страшно, много сомнений, но потом решился, договорились — и вот я у подъезда. Меня встретила миниатюрная девушка в привлекательном нижнем белье. И тут я точно понял, что этого и хотел. Конечно, я был робок. Девушка была общительная и обходительная, начала делать массаж, потом плавно разделись. В общем, меня возбудило, что это была незнакомая девушка, но сам процесс был без особенностей. Я бы не сказал, что было отвратительно, но я и не сиял от счастья.

Постепенно я начал открывать себя в сексе. С «феями» ты пробуешь, что хочешь, и некоторые вещи очень нравятся. Страх и риск есть всегда, но я — врач, поэтому гигиена и безопасность превыше всего.

Алексей, 33 года:

Проститутки — это спермосборники. С одной стороны, такие тоже нужны — куда спустить, если приспичило? А с другой — занятие еще то. Я заметил, что у некоторых женщин проскакивает: денег нет, хоть на панель иди. Не на завод, а на панель. Значит, это сидит в подсознании. Это у них склонность. Я хожу к проституткам, извините, чтобы спустить. А если хочется излить душу сексуально понимающему человеку, то для этого существуют форумы. Это дешевле и доступнее.

Дмитрий, 43 года, женат, есть дети, высшее образование, предприниматель:

В последний раз я был у проститутки месяца полтора назад. Пользуюсь их услугами три-четыре раза год. В среднем за сеанс плачу 2500 рублей. Почему хожу? За новыми ощущениями. Время от времени в каждом мужчине просыпается самец, который хочет обладать разными женщинами. Ну и не всегда получается воплотить свои фантазии с женой. Некоторые фантазии для обычной женщины часто неприемлемы. Проститутки легкодоступны, с ними можно воплотить многое. К тому же важна форма тела, размер груди, рост, услуги, которые проститутка может оказать. В интернете удобно подобрать себе девочку по параметрам под настроение и сиюминутно слить баллоны. Какую нафантазировал себе, такую и ищешь. Другое дело, что в 50% случаев тебя встречает не девушка с фото.

Всегда присутствует мандраж. Со временем он становится меньше, но какая-то нервозность остается. Звонишь ей, голос, бывает, дрожит. Ощущаешь дискомфорт, потому что непонятно, какие люди будут в квартире. Хорошо, если она там одна. Когда девушек и клиентов в одной квартире несколько, сложно расслабиться.

Нормально я к ним отношусь. Не считаю, что проституток надо жалеть. Они ведь в целом довольны своей работой.

Аноним, 55 лет, женат, есть дочь, высшее образование, строитель:

Хожу один-два раза в неделю. В среднем за один сеанс плачу три-четыре тысячи рублей, в месяц уходит порядка 20–30 тысяч. Это снимает психологическое и физическое напряжение без каких-либо обязательств. Секс более свободный и разнообразный, чем дома. Первый поход запомнился собственной зажатостью и неожиданно обходительным и внимательным отношением со стороны партнерши. Потом были и неудачные контакты. Теперь уже есть «обойма» именно душевных и откровенных в сексе дев, с которыми отдыхаю и телом, и душой. Я отношусь с пониманием к их жизненному выбору. Слово «проститутка» в общении с девами не применяю: говорю «девчонки», «феечки» и так далее.

Андрей, 46 лет, разведен, двое детей, высшее образование, аналитик:

Услугами проституток я пользуюсь с 30 лет. Регулярно, как правило, один-два раза в неделю. Это происходит в машине, я беру на ходу, неохота никого таскать к себе домой. Плачу обычно 1000 рублей за сеанс, а раньше это все чуть ли не 300 рублей стоило. Мои потребности в сексе минималистичны: люблю стандартные миссионерские позы. Предложений в Москве много, конкуренция высокая. Эти девушки называют себя «самосъем», то есть над ними никто не стоит. Они работают на себя, нет рекламных расходов, аренды помещений, поэтому и расценки невысокие.

Я очень люблю секс. Сейчас он мне, конечно, нужен меньше, а раньше нужно было много. Дома я этого не получал. Мы с женой не совпадали темпераментами. Плюс она была очень ревнивой, и на этой почве случались конфликты. То есть к проституткам я ходил еще и чтобы ей отомстить. Я жил 16 лет в браке. Официально мы лет шесть как были разведены, но все равно жили вместе, я ждал, когда дети вырастут. Мне не хватало секса. Несколько лет я терпел: думал, дети маленькие, может, когда-то все это войдет в ритм. Потом понял, что нет, жизнь проходит, и я так и умру и погнал.

Чего клиенты ждут от проституток. Из объявлений на форумах:

Жду предложений от девчонок, кто готов приехать, выпить, поговорить. Секс по желанию. Деньги заплачу.

Встречусь с девушкой для щекотки. Пишите. Услугу оплачу.

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