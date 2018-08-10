Woman |

Эмоциональное насилие и контроль порой бывает очень сложно отследить. Манипулятивные методы, которыми пользуются домашние тираны, зачастую маскируются под заботу и понимание.

Все ссорятся, но если ты чувствуешь постоянное унижение и неусыпный контроль — это признак действительно плохих отношений. Вот несколько примеров от тех, кому пришлось такое пережить.

1. Мы ругались по пустякам, он заставлял меня извиняться, запрещал надевать красивые вещи, приходил в ярость, если я сразу не отвечала на звонок» Анна, 30 лет



2. «Он очень бурно на все реагировал. Невозможно было объяснить, что я чувствую. Он становился сердитым и насмешливым — и повторял, какой же он ужасный человек. Он старался сделать так, чтобы мне не хотелось ни о чем спорить, и я перестала это делать вообще» Ольга, 25 лет



3.«Он играл роль жертвы, всегда очень драматично реагировал и ревновал без повода» Ирина, 28 лет



4.«Любой конфликт заканчивался моими извинениями, и в конце концов я перестала поднимать спорные вопросы. Он не давал мне видеться с друзьями, обвинял в том, что я о нем не забочусь и не принимаю наши отношения всерьез» Светлана, 32 года



5. «Он шантажировал меня суицидом. До этого не дошло, конечно, но было ужасно» Алла, 30 лет



6. «Он всегда хорошо общался с другими людьми, но становился тираном в общении с семьей. Любое мнение, отличное от его собственного, считалось приглашением к конфликту» Наталья, 37 лет



7. «Он выставлял все в таком свете, будто я сумасшедшая, отрицал факты, лишь бы не оказаться неправым» Юлия, 30 лет

8. «Если он видел, что у меня хорошее настроение, находил любой повод, чтобы поссориться или унизить меня. Ему нравилось меня раздражать. А когда настроение было испорчено, он елейным тоном спрашивал: «Что случилось? Ты же была так рада!» Евгения, 28 лет



9 «Он постоянно перекладывал на меня вину, не признавая свои собственные ошибки. Например, если я злилась на него за отмену планов или сбрасывание звонка, он переводил все на меня и говорил, что я слишком бурно реагирую» Ангелина, 27 лет



10 «Он делал так, будто я несу ответственность за его реакции, хотя он сам мог их контролировать. Он мог начать бить тарелки, потому что я плохо себя вела» Инна, 38 лет



11 «Сначала ты — ужасный человек, который все делает не так, а через секунду он делает маленький комплимент, чтобы я не подумала, что конфликт того не стоил» Ульяна, 29 лет



12 «Родители не общались с ним, друзья его бросали, все девушки ему изменяли. Я очень его жалела, прошел год, прежде чем поняла: проблема — в нем» Олеся, 35 лет



источник: cosmo.ru