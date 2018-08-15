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Первое в Латвии модельное агентство TERRI приглашает в студию моделей юношей и девушек, которые хотят раскрыть свои таланты, стать красивее и увереннее в себе.

Обучение в модельном агентстве TERRI - прекрасный шанс получить путёвку в интересную жизнь: попасть на самые престижные конкурсы и фестивали, которые проводятся в Латвии и за рубежом, поучаствовать в показах Рижской недели моды и других интересных дефиле и презентациях.

Как показывает практика, изменить жизнь к лучшему, окунуться в круговорот незабываемых впечатлений сегодня может практически каждая девушка. Главное - верить в себя!

О том, как работает студия и у кого есть шансы по ее окончании стать топ-моделью, порталу MixNews.lv_ рассказала директор модельного агентства TERRI Марианна Прозорова .

Марианна, сколько лет вашему агентству?

"30 мая нам исполнилось 23 года. Мы первыми в Латвии создали модельное агентство со своей студией красоты и очарования TERRI и все эти годы успешно работаем.

О нас знают не только в Латвии, но и за рубежом, причем за рубежом даже больше. Модели агентства TERRI работают в лучших агентствах Европы (Париж, Милан, Лондон, Барселона), США, Японии и Южной Корее".

По каким критериям вы отбираете девушек и юношей в студию?

"Критерий только один - возраст. Мы берем подростков с 13 лет. У нас учатся и те, кто мечтает о карьере модели, и те, кто приходят к нам просто получить знания и навыки для себя – научиться красиво ходить, правильно наносить макияж и ухаживать за кожей, стать более уверенными. Многие стесняются к нам приходить, думают, что у нас учатся одни королевы красоты, но это не так - это мы раскрываем таланты!"

Чему вы обучаете?

"9 месяцев учебы дают очень многое. Это не только два диплома - об окончании курсов и диплом визажиста, но и психологическая уверенность в себе и физическая подготовка.

Окончив студию TERRI, вы обязательно будете красивыми и обаятельными. Почему мы это утверждаем? Да потому, что вас этому научат на уроках".

В нашей программе:

дефиле

позирование

хореография

актёрское мастерство

декоративная косметика

колористика

профессиональный уход за волосами, стилистика причёски

этикет

основы моделинга

психология

рациональное питание

английский язык

стиль и мода, имиджелогия

аэробика



"Также мы уже 23 года тесно сотрудничаем с врачами и методистами известного медицинского центра ORTO, которые после медицинского осмотра в случае необходимости назначают коррегирующую гимнастику, помогающую поправить осанку и походку.

Я с гордостью могу сказать, что у нас очень сильный преподавательский состав.

Актерское мастерство преподает артист Рижского русского театра им. М.Чехова Евгений Корнев, психологию – известнейший специалист Евгений Розанов, декоративную косметику – победительница множества международных конкурсов, визажист Анна Бачило.

В свою очередь, имиджелогией и колористикой занимается известный стилист Елена Величко, которая вырабатывает индивидуальные стиль и имидж для каждой девушки – начиная с подбора цвета волос и оттенков макияжа и заканчивая цветовой гаммой в одежде".

Вы можете сразу сказать, кто имеет шансы стать моделью, а у кого это не получится?

"Это очень сложный вопрос. Я стопроцентно уверена, что мы можем дать любой девушке очень многое. Но захочет ли она этим воспользоваться, хватит ли трудолюбия?

Когда ко мне пришла Света Немкова с мамой, она и не думала о карьере модели, просто хотела учиться для себя. И это очень важный момент. Я тогда заметила отличные внешние данные Светы, но ничего не сказала. Сегодня она входит в топ самых высокооплачиваемых моделей мира. Живет между Нью-Йорком и Японией, участвует только в самых престижных показах."

Какие возможности вы даете перспективным моделям?

"В Латвии это съемки для обложек и стайлингов глянцевых журналов, работа на выставках, презентациях и показах мод. Реально это дает очень ценный опыт в будущей жизни: ты учишься показывать себя, общаться с людьми.

Самые перспективные девушки после обучения заключают контракты и уезжают работать в партнерские агентства за границу - в Италию, Корею, Францию, Америку, Японию.

Мы отправляем наших моделей для участия в конкурсах красоты. Меня как международного эксперта в конкурсах красоты часто приглашают в жюри - за последнее время я судила конкурсы в Монте-Карло, Сан-Тропе, на Ибице, в Турции, на Кипре и Сардинии. Даже если и не удается взять призовые места, для молодых девушек и ребят - это все равно захватывающе: столько новых эмоций, друзей и впечатлений!"

Сейчас идет запись на новый учебный год в студию модельного агентства TERRI. Занятия начинаются с 8 сентября и проходят в центре Риги. Мы приглашаем девушек и юношей с 13 до 23 лет. Цена обучения – €60 в месяц.

Приходите – и вы точно не пожалеете! Это стоит попробовать!

Телефоны модельного агентства TERRI:

+371 29760118

+371 67331454

e-mail: terri@apollo.lv

