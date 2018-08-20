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Ничто так не снимает напряжение, как качественный юмор. Именно его привнесет в роман-тическое шоу «Замуж за Бузову» Марина Кравец. В качестве ведущей проекта Марина будет проводить официальные церемонии, снижать градус накала страстей, давать советы Ольге, вести откровенные беседы со всеми участниками, поддерживать тех, кому это необходимо, но главное – добавит этой романтической сказке острого юмора и иронии.

Марина Кравец: «Опыт единственной девушки в Comedy Club помог мне и в общении с участниками шоу «Замуж за Бузову». Порой с ними я была довольно жёсткой, нередко подкалывала их, что делало их пребывание на проекте еще более ярким и эмоционально насыщенным. Хотя там в целом эмоций будет через край! А наша с Олей модель отношений не строилась по принципу «наставник-ученик». Мы общались по-человечески, по-женски, ведь очень сложно составить полное впечатление о человеке за короткий срок, а уж когда от твоего выбора зависит дальнейшая жизнь, мнение со стороны может быть полезным. Оля – известная, сильная, современная девушка, и ей не так просто найти мужчину, готового принять её образ жизни. Поэтому на шоу пришли 15 смелых парней, которые, взвесив все за и против, решили рискнуть и посоревноваться за право быть рядом с ней».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Авг 2018 в 4:48 PDT

«Замуж за Бузову» — это уникальное 8-ми серийное реалити-шоу о том, как Ольга Бузова ищет мужчину, с которым сможет создать семью.

Аналогов новому проекту ТНТ нет, так же, как нет второй Ольги Бузовой! За сердце главной теледивы страны будут бороться 15 мужчин. Чтобы попасть на индивидуальное свидание с Ольгой, участникам необходимо обойти своих конкурентов в соревнованиях на физическую выносливость, ловкость, остроумие, наличие талантов и находчивость. Местом съемок проекта стала Италия. Премьера шоу со-стоится на ТНТ 26 августа в 20.00!