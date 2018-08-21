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Когда вы летите частным самолетом, вы в праве сами выбрать время вылета, а также пункт назначения, о пересадках и прочих неудобствах даже речи не может быть. Сказка, не правда ли? Однако те, кому по карману такие путешествия, привыкли довольствоваться большим. Частная авиакомпания NetJets рассказала о самых запоминающихся просьбах своих богатых клиентов.

Одного частного самолета все же бывает мало. Так, клиент заказал один Bombardier Global 6000 для себя, второй - для багажа.

А семья из 36 человек, решившая провести выходные в Диснейуорлде в штате Флорида, заказала 4 самолета и 9 команд бортпроводников, которые еще и салоны украсили в стиле Диснея.

Были и одержимые соцсетями: для снимка пассажира на фоне самолета, пилоту пришлось лечь на асфальт и поработать в качестве фотографа.

Есть и те, кто не требует слишком многого. Например, скачать новый сезон сериала или купить несколько коробок печенья.

Без романтики тоже не обходится. Так, мужчина заказал музыку, цветы, шампанское и сделал предложение возлюбленной во время полета. А еще он запретил экипажу рассказывать девушке, куда они летят.

Другая пара вместе с гостями 6 часов наслаждались спа-процедурами, вином и выступлением известного оперного певца, приземлились они, кстати, в том же аэропорту, из которого совершали вылет.

Еще одним запоминающимся клиентом был мужчина, праздновавший свое 50-летие на борту. Поскольку он не представлял праздника без торта со свечками, а открытый огонь запрещен в самолете, ему пришлось взять с собой пожарного.

источник: fishki.net