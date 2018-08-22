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25 августа на ТНТ стартует главный танцевальный проект России! Пятый сезон шоу «ТАНЦЫ» станет самым необычным и интригующим – впервые в истории проекта в нем будет сразу три наставника! Отбирать участников на кастингах, проводить отбор в команды и вести танцовщиков к победе будут Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин.

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ, продюсер шоу «ТАНЦЫ»: «Такого сезона шоу «ТАНЦЫ» еще никогда не было. Три наставника, три команды, три совершенно разных подхода к искусству танца. Пока не ясно, как сложатся отношения между Мигелем, Татьяной и Егором, но я уверен, что всем нам будет интересно наблюдать за этим хореографическим треугольником».

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ ГЛАЗА

Появление в проекте третьего наставника кардинально изменит многие аспекты шоу. Теперь за звание лучшего танцовщика страны и главный приз 3 000 000 рублей будут бороться участники трех команд. А значит – после каждого концерта шоу будут покидать не по два, а по три участника. Шансы задержаться в проекте существенно снизятся – никакого времени на раскачку, в борьбу придется включаться с самого начала. Конкурентная борьба в этом сезоне поднимется на совершенно новый уровень. И не только между танцовщиками…

Помимо трех наставников зрителей ждет новая уникальная концепция проекта, новые участники со всей России и не только, новые крутые номера, обновленные сцена и декорации, новые истории успеха обычных ребят. «ТАНЦЫ» — это не просто проект об искусстве, это настоящий социальный лифт, дающий возможность любому талантливому человеку заявить о себе на всю страну и закрепиться в танцевальной индустрии. Звезды проекта открывают собственные школы, дают мастер-классы, ведут влоги и снимаются в клипах топовых артистов. После каждого сезона участники отправляются в большой тур по городам России, и везде их фееричных концертов ждут с нетерпением! Воспользовавшись трамплином ТНТ, они получают новую жизнь — некоторые о ней мечтали, другие даже не могли вообразить таких высот.

РИСКИ ОПРАВДАНЫ

В 2014-м году телеканал ТНТ пошел на рискованный эксперимент и запустил в эфир новое шоу «ТАНЦЫ», которое на тот момент стало самым дорогим и масштабным проектом канала. Всероссийские кастинги, тысячи танцовщиков, зрелищные еженедельные концерты и искренние истории самых обычных ребят.

За время существования проект «ТАНЦЫ» показал людям огромный спектр существующих танцевальных стилей: вог, дэнсхолл, джаз-фанк, контемпорари, стриппластика, крамп и многие другие. Благодаря проекту люди по всей стране стали интересоваться хореографией, посещать мастер-классы участников, записываться в студии и интересоваться танцевальной культурой в целом.

НОВОЕ = ЛУЧШЕЕ

Новый сезон соберет в себе все лучшее, что было в проекте, продолжит развивать танцевальную культуру, искать таланты по всей стране и показывать зрителям запредельные танцы!

На предварительные кастинги пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» было подано более 10 000 заявок. Креативные продюсеры и хореографы проекта отобрали лучших танцовщиков, которые получили шанс выступить перед тремя наставниками проекта.

В этом году телевизионные кастинги пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и впервые в истории шоу в Нижнем Новгороде, Челябинске и Омске. На пути к победе участникам придется преодолеть уже знакомые нам этапы:

1-й этап: кастинги . Жюри выберет самых достойных танцовщиков, которые пройдут в следующий этап и станут на шаг ближе, чтобы попасть в одну из команд. Помогать наставникам отбирать участников будут приглашенные звезды. В этом году в состав жюри войдут: балерина Анна Окунева, стендап-комик Юлия Ахмедова, бальница Елена Хворова, резидент Comedy Club и ведущий шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Павел Воля и пока ещё незамужняя Ольга Бузова.

2-й этап: жесткий отбор в команды наставников . Две недели интенсивных мастер-классов, сложнейшей хореографии и физических тренировок. По результатам этапа жюри выберет 35 человек, которые продолжат борьбу за места в командах осенью.

3-й этап: еженедельные концерты команд под руководством лучших хореографов страны. Сколько участников окажется у каждого наставника пока не знает никто. Однако каждую неделю зрители совместно с жюри будут выбирать сразу трех участников (по одному от команды), которые покинут проект.

Финал: финалисты на большом гала-концерте выяснят, кто из них лучший танцовщик России и кто достоин приза в 3 000 000 рублей.

МИНУТКА СТАБИЛЬНОСТИ

Вести пятый сезон шоу «ТАНЦЫ» будет многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, неизменная ведущая проекта, покровительница всех танцовщиков страны — Ляйсан Утяшева. Потому что даже во время самых кардинальных изменений важна определенная стабильность!

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