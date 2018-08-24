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«Меня трудно найти и легко потерять»... Наверняка все помнят эту фразу, которую девушки массово писали на своих страницах в социальных сетях. И если сначала данный посыл заставлял впадать в недоумение, то на сотом подобном опусе вас начинал пробирать нервный смех и посещала мысль, неужели нельзя было придумать что-то действительно оригинальное? Журнал Passion.ru опубликовал несколько популярных статусов, которые ни в коем случае не стоит размещать в своих микроблогах, если вы хотите продемонстрировать индивидуальность.

«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть»

Пожалуй, с этой фундаментальной фразы и начнем. Достаточно лишь открыть любую популярную социальную сеть, как тут же наталкиваешься на это высказывание, где за нагромождением громких слов все равно четко улавливаешь основную мысль. А точнее, четко понимаешь, что же хотел сказать автор.

Начнем с того, что здравомыслящих людей подобное выражение просто раздражает, а вот мужчины находят в этом нечто забавное. Они даже придумали свою шутку, сравнивая подобных девиц со своими носками, которые утром, увы, «сложно найти и легко потерять», так зачем им, спрашивается, еще одна такая головная боль?

А вот психологи уверяют, что обычно от дам, которые пишут подобный статус, не так-то легко избавиться в реальной жизни. Если уж им что-то взбредет в голову, они от вас не отстанут, пока не получат желаемое. Поэтому, в конечном счете, это вы еще будете от них скрываться, чтобы не вестись на провокации.

«Настоящего мужчину ни о чем не нужно просить. Он все делает сам»

Почему-то дамы, размещающие этот статус на своих страницах, действительно наивно полагают, что мужчины просто обязаны выполнять все их прихоти вне зависимости от размера (и стоимости) запрашиваемого.

К слову, данную фразу «Мужчину, если он настоящий, ни о чем просить не надо. Он по факту обязан» произнес как-то герой Дмитрия Нагиева в популярном телесериале «Физрук». Безусловно, харизматичный физрук Фома вкладывал в это высказывание иной смысл. Однако женщины тут же с восторгом принялись дополнять и менять данное выражение на свой лад, сокрушаясь, что настоящих мужчин не осталось, все им, бедным, самим решать теперь приходится. Психологи, кстати, напоминают, что представители сильного пола — обычные люди, не обладающие телепатическими способностями. Поэтому если вы хотите, чтобы, скажем, ваш избранник что-то для вас сделал, то просто скажите ему об этом. Но для начала подумайте, действительно ли вам нужно то, о чем вы планируете попросить, или вы вполне справитесь самостоятельно.

«Хорошими женами не рождаются, ими становятся рядом с золотыми мужьями»

Казалось бы, все просто: женщина произносит эту фразу и словно снимает с себя всю ответственность за будущую свою семейную жизнь, как бы намекая, что теперь весь спрос с мужчины. Другими словами, она может вытворять все, что ей взбредет в голову, прикрываясь тем, что вот ей в мужья достался такой экземпляр. Но вот будь у нее хороший супруг, тогда и она бы вела себя соответствующим образом и стала бы образцовой женой. Психологи обращают внимание на то, что супружеская жизнь — это не рыночные прилавки, где можно торговаться или ставить условие «ты мне это, тогда я тебе вот то». В этом случае вы и семью крепкую не построите, и нервы друг другу потреплете изрядно. Поэтому научитесь отвечать за свои поступки и не перекладывайте ответственность на своего партнера.

«Я лишь обязана быть красивой — и больше никому ничего не должна»

Еще одна интерпретация того, что женщина снимает с себя ответственность за будущее, как бы намекая, что заботиться о других она не намерена, карьера ей не особа интересна, саморазвитие тем более, да и вообще ей все равно, как там все потом сложится. Все, что ее интересует, так это жить в свое удовольствие и тратить баснословные суммы в салонах красоты. А потом эти же дамы жалуются подругам, что мужчины перестали ценить богатый внутренний мир и обращают внимание лишь на внешность. И как только пассия перестает радовать их эстетический вкус, ее тут же меняют на ту, кто моложе. И действительно, почему же так происходит?

«Настоящей кошке все равно, что думают о ней дворовые мыши»

Почему-то каждая вторая женщина предпочитает сравнивать себя с представителями животного мира, а точнее с львицей или кошкой. И все они, безусловно, видят себя эдакими роковыми обольстительницами, к ногам которых падают самые успешные мужчины. Вот только, увы, в реальной жизни все обстоит совсем иначе, и вместо представительниц семейства кошачьих дамы в лучшем случае тянут на скромную мышку или застенчивого птенчика.

Поэтому если у вас действительно в жизни все отлично, согласитесь, вы просто не станете тратить время на статусы в социальных сетях и вам на самом деле будет все равно, кто-что про вас думает, говорит или пишет. Вы и фото свое на аватарке будете менять в лучшем случае раз в год или и того реже. А зачем? Вы увлечены тем, что происходит в реальности, а не на голубом экране ноутбука или смартфона. И те дамы, которые выставляют подобный статус, явно лукавят. Им вот как раз не все равно, как они выглядят в глазах своих виртуальных друзей (даже недругов) и пытаются время от времени пустить пыль в глаза хотя бы таким образом.

«Каждая девушка мечтает о плохом мальчике, который для нее будет хорошим»

Это наивное высказывание послужило сюжетом не для одного фильма (или книги). Ведь действительно, даже не счесть, сколько фильмов было снято об эдаких плохишах, которые ради одной единственной в один миг менялись и начинали вести праведную жизнь. Поэтому многие женщины и по сей день верят, что если вдруг им повстречается эдакий мачо на пути, то их большое сердце способно будет растопить в нем самые хорошие чувства и заставит пересмотреть свое поведение.

К сожалению, психологи уверяют, что так не получится. Плохие мальчики (точнее, эгоистичные мужчины) так и останутся плохими, как бы вы ни старались их переделать. И пока человек сам не поймет, что ему надоела такая жизнь и пора что-то менять, вы можете сколь угодно долго строить из себя Мать Терезу, но это ни к чему не приведет.

Текст: Юлия Кальницкая

Источник: Passion.ru Фото: pixabay