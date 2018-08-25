Woman |

"Вот уже полгода я тружусь в компании, где все мои коллеги (а также босс) моложе меня. Мне всего сорок восемь, но для них – двадцати и двадцатипятилетних я замшелая развалина, стоящая где-то за полшага до погоста.

источник: pics.ru

В лицо они называют меня аксакалом, но я то-знаю правду. Когда-то мне тоже было столько, сколько им сейчас, и всех тех, кому за сорок, я считал скучными ретроградами с одной извилиной, да и той – в районе копчика.

Если я делаю им замечание за слишком громкую музыку или за неаккуратно оформленную презентацию, они переглядываются с такими лицами, словно увидели говорящее драже М&М.

Если я вдруг ошибаюсь (а я черт подери живой человек), они усмехаются, и в их усмешке я слышу «старичьё… мозги-то не варят».

Если у меня виснет комп, они уверены – это склероз, и я забыл вставить вилку в розетку. Переубедить их можно, только разобрав и собрав айфон вслепую. Впрочем, все равно не сработает, потому что они забудут об этом уже через час.

В общем, последние полгода я ощущаю себя ходячим мертвецом на балу эльфов или что-то вроде.

Они шумные и бестолковые

Они постоянно кричат, ругаются, ведут себя как сдуревшие пионеры в лагерной столовке во время полдника. Обращаются на «ты», хлопают по плечу, называют котаном, камрадом, чуваком.

Могут схватить с твоего стола смартфон, надкусанный бутерброд и чашку с заваренным пустырником. Всё это обслюнявить и положить обратно. Одеты они тоже черт знает как, и это не потому, что я одеваюсь в унылый костюм от фабрики «Большевичка», а потому что, котаны, хотя бы раз в месяц надо чистить ваши «стильные худи» от кетчупа и собачьей шерсти. Они капризны и самоуверенны

Поскольку мозги «человеческие личинки» ещё толком не отрастили, 90% дел у них решаются через каприз. И это не расчётливый нахрап опытных бизнесменов или уголовников, а подростковое «я так хочуу и всё тут».

Пояснить раскапризничавшейся личинке, что нельзя «забеременеть, выносить ребёнка и родить за три минуты» – невозможно. У личинки нет логики. Она просит «сделать монтаж» и наивно уверена, что это возможно.

Они глупые и доверчивые

Они кое-как образованы, пугающе не начитаны, зачастую не отличают Чиполлино от Муссолини, не знают в каком году была битва при Калке, а главное, не хотят знать. Они искренне верят в любую чушь, вроде историй об успешных стартапах и освоении Марса в ближайшем десятилетии. Чаще всего это смешит. Ну как можно быть такими дурачками? Как?

Они играют в работу

Они не работают. Они играют в работу, забавно копируя штампы, которые им навязала киноиндустрия. Детей не интересует результат, но чертовски забавляет процесс. Они часами изображают «взрослых дядь и тёть», красуясь за столом переговоров, тыкая лазерными указками в экран проектора, рассуждая о прибылях и убытках.

Ещё они носятся по офису, демонстрируя занятость, взахлёб обсуждают будущие проекты и всерьёз расстраиваются, когда «почему-то» ничего не выходит.

Они уверены, что знают про мир всё

В свои двадцать пять, они уверены что постигли Истину. Они считают свой жизненный опыт бесценным, свою мудрость непререкаемой, свою философию уникальной и даже готовы сесть за мемуары и поразить мир. Ну да! Точно! Им же уже один раз изменила девушка, сделал выговор начальник, дважды они нажрались текилы до «вертолётика», а ещё отец не дал денег на съем лофта в центре. Это всё сделало из них тёмных властелинов и знатоков жизни

Они жуткие потребленцы, и это минус

Они постоянно потребляют. Еду, одежду, контент. Что угодно, но они постоянно что-то заталкивают в себя. Или же обсуждают это. «Что ты купил? Чем ты завтракал? Что ты будешь на ужин? Куда поедешь в отпуск? Что ты слушаешь? Какой марки у тебя трусы?».

Вся атмосфера вокруг них пропитана консьюмеризмом разной степени тяжести. Хочется напомнить им о голодных детях Анголы, и рассказать о своей молодости, спирте Рояль и единственных джинсах, которые приходилось «экономить» и надевать исключительно по праздникам.

У них идиотское чувство юмора

Они ржут над боянами столетней давности и поддельными собачьими какашками. Их забавляют второсортные сисадминские шутки с «баша», а давно протухшие «пирожки» с «порошками» они цитируют так, как в своё время я цитировал «Аншлаг». Но я цитировал его в бане и пьяный, а они это делают трезвыми и им действительно смешно.

Они уверены что будут молодыми вечно

Потому что я знаю, что не будут.