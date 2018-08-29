Woman |

Легендарный ситком завершится четверной свадьбой и неожиданным возвращением старых героев!

Трудно сейчас представить, но первая серия «Универа» вышла в эфир ТНТ в 2008 году.

Именно в тот год Дима Билан выиграл «Евровидение», сборная России по хоккею — чемпионат мира, а «Зенит» — Кубок УЕФА. Целых 10 лет назад!

Ни о Монеточке, ни о Гречке, ни о Гнойном никто тогда и не догадывался. Узнаваемые типажи, смешные шутки, близкие каждому истории.

Именно за это «Универ» любят до сих пор!

Их выражения разлетелись на цитаты (слово «мемы» тогда еще не было так заразно): «пипец», «потеря потерь», «блин блинский» и «крутяк». Песня Кузи «Шняга шняжная» стала негласным гимном прекрасной студенческой жизни. Из глубины веков и с поправкой на время, конечно.

«Универ» ширился, герои взрослели, влюблялись и расставались, уходили и возвращались, учились и тусовались.

Финальный сезон «Универа». Что это будет?

Не пропусти финальный сезон сериала «Универ» — с 3 сентября в 20.30 на ТНТ.