Woman |

Только за августа месяц крупнейшие книжные магазины Риги получили больше двух десятков новинок. Все мы точно не осилим, но лучшие порекомендуем с большим удовольствием!

1. Марк Леви “Не такая, как все”

Французский писатель, исключительно талантливый и, к тому же, невероятный красавчик. В свое время он написал роман «Только если это было правдой», а в 2005 по мотивам произведения был снят фильм «Между небом и землёй».

"Не такая, как все" переносит читателя в Нью-Йорк. И не куда-то там, а аж на Пятую авеню. Именно там живут жители небольшого дома с лифтом ручного управления. Лифт настолько стар, что самостоятельно добраться до своего этажа - ни-ни. Диковинный механизм покоряется только лифтеру Дипаку.

Но однажды коллега Дипака, ночной лифтер, падает с лестницы. Дипак остается без помощника, но но тут на помощь приходит племянник нашего лифтера - Санджай, внезапно приехавший в Нью-Йорк из Мумбаи. Схема сложная, не пытайтесь разбраться, главное, что все написано легким языком, а вся заковыка в том, что о Санждае никто ничего незнает, включая, внимание! интрига, жительницу девятого этажа.

2. Полина Масалыгина “Великий русский”

Полина Масалыгина - автор популярного в рунете инстаграм-блога «Великий русский», где, на минуточку, больше 360 000 подписчиков.

Автор переработала и дополнила свои лучшие статьи, в которых раскрывает самые неожиданные подвохи нашего великого русского языка. Например, почему во фразе "первый блин комам" нет ошибки? Связана ли "катавасия" с котом Васей? Когда наступают "собачьи" дни? Почему не стоит спрашивать "кто крайний?" и многое другое!

3. Алексей Смирнов: Записки невролога. Прощай, Петенька!

Кто может посмеяться над врачебным юмором - вам сюда. Алексей Смирнов - действующий невролог и это уникальный сборник рассказов. Если абстрагироваться от человечности и сплошной житейской милоты, то это авторские юмористические рассказы о медиках, пациентах и собственно жизни - разной и непредсказуемой.

Кстати, если погуглить, то можно найти даже, как записаться к автору на прием. Главное, чтобы конкретно ваш случай потом не вошел в набор курьезов и хохмы :)

4. Леонид Юзефович "Маяк на Хийумаа"

Леонид Юзефович, не просто писатель и даже не просто ученый, но ауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Автор нескольких нашумевших романов, в том числе, «Казароза» и «Журавли и карлики».

Чтение не для поклонников клипов. Медленное, степенное повествование, исторические экскурсы и сплошное копание в прошлом. Но тем, кто любит смаковать кажду страницу - придется по вкусу.

В книге «Маяк на Хийумаа» собраны рассказы разных лет, в том числе связанные с многолетними историческими изысканиями автора. Он встречается с внуком погибшего в Монголии белого полковника Казагранди, говорит об Унгерне с его немецкими родственниками, кормит супом бывшего латышского стрелка, расследует запутанный сюжет о любви унгерновского офицера к спасенной им от расстрела еврейке. Тени давно умерших людей приходят в нашу жизнь, и у каждой истории из прошлого есть продолжение в современности.

5. Дэвид Болдаччи “Синяя кровь”

Когда у твоей книги отзыв: "Болдаччи движет весь жанр саспенса", считай, ты победил. А у нового романа "Синяя кровь" - именно такой отзыв. И еще "Потрясающий боевик" от New York Daily News и лаконичное, но емкое "Болдаччи по-прежнему не имеет себе равных" от Sunday Times.

Дэвида Болдаччи смело можно записать в классики остросюжетного жанра. На его счету три десятка произведений, которые уже перевели на 45 языков. Считает, что каждый его роман автоматически становится бестселлером. Ну раз становится, то надо читать!

История Мейс Перри, офицера полиции, которого серьезно и немного поломали жизнь. Так бывает, когда попадаешь в тюрьму. Мейс выходит через два года и ставит перед собой цель: раскрыть вау-убийство, всем всё доказать и вернуться в ряды полиции, "синих", потому что для этого рождена и вообще она женщина, ей так хочется...