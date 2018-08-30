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Всего три психологических приёма помогут изменить жизнь в лучшую сторону за считанные минуты.

1. Распланируйте интересные занятия на год вперёд

Работа, учёба и домашние дела порой затягивают, и мы забываем, что в мире существует что-то кроме ежедневной рутины. Если вы устали и всё надоело, потратьте 15 минут на то, чтобы придумать 12 небольших приключений, которые помогут вам выйти из зоны комфорта. Это может быть, например, поездка в соседний город, прыжок с парашютом или поход на свидание — выберите, что вам ближе.

После того как придумаете 12 интересных занятий, дайте себе обещание, что будете выполнять по одному каждый месяц в течение года. Начните строить планы, не откладывая на потом, чтобы придуманные вами дела не остались просто записью в блокноте.

2. Согласуйте список дел со своими мечтами

Представьте себя через год, пять или десять лет. Подумайте, кем вы хотите себя видеть, чего хотите достичь как в личном, так и в профессиональном плане. Запишите свои идеи. А потом сравните их с вашим текущим списком дел. Всё ли в нём служит вашим долгосрочным целям? Если нет, внесите в список необходимые изменения: что-то отложите или отмените, а что-то, наоборот, добавьте. В идеале стоит сверять список дел с долгосрочными планами ежедневно или хотя бы раз в неделю.

3. Создайте копилку счастья

Найдите пустую банку или коробку и напишите на ней «Счастливые моменты». Вспомните, что хорошего произошло с вами за последнее время. Запишите это на небольших листочках бумаги и опустите их в банку.

Каждый раз, когда случается что-то радостное, пополняйте эту копилку. А раз в несколько месяцев открывайте её и заново проживайте счастливые моменты. Просто обращая больше внимания на то хорошее, что есть в вашей жизни, вы со временем станете оптимистичнее смотреть на мир вокруг.

источник: lifehacker.ru