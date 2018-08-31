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В восьмом сезоне проекта одна из самых крепких семейных телевизионных пар наконец-то сталкивается с реальными проблемами — брак под угрозой!

Пора меняться, но готовы ли Саша и Таня к переменам?

Сергеевы бросают перчатку заезженным стереотипам и входят в восьмой сезон все еще семейной парой.

Проблемы при этом никуда не делись: борьба за ЗОЖ, разные подходы к воспитанию ребенка, необдуманные покупки и ревность — все это останется. Но в новых сериях пару постигнет нешуточный кризис.

Насытившись устойчивым во всех отношениях укладом жизни, Сергеевы не понимают, откуда черпать вдохновение для семейной жизни. Ситуация усугубляется тем, что Саша поглядывает на сторону. Ну как поглядывает? Случайным образом застает Еву без одежды.

Внутренние противоречия в доме Сергеевых осложняет и внешний фон. Лучшая подруга Лиля ждет ребенка и не может определиться с роддомом и другими сопутствующими проблемами.

Даже над Геной и Сильвестром Андреевичем ярким цветом загорается статус «все сложно». Бессменному телохранителю приходится доказывать преданность олигарху.

Кризис накрывает практически все пары сериала «САШАТАНЯ» — любовные, дружеские, семейные и рабочие — и распутывать этот клубок проблем герои будут все вместе.

«САШАТАНЯ», К переменам готовы! С 2 сентября и каждое воскресенье в 15.00 на ТНТ