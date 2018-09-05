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Жизнь не закончилась. И в этом поможет убедиться составленный психологами план действий.

Почему вам плохо с научной точки зрения

В самом начале отношений в мозге вырабатываются окситоцин и дофамин. Когда партнёр рядом и всё хорошо, включается система поощрения и целый коктейль гормонов выбрасывается в кровь. И нам кажется, что мы счастливы.

После расставания система поощрения перестаёт работать, у организма начинается ломка. Вырабатывающиеся гормоны стресса влияют на иммунную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.

Также активизируются системы, которые отвечают за восприятие боли. Именно поэтому мозгу кажется, что нам физически больно, хотя на самом деле с телом всё в порядке.

Позвольте себе пострадать

Да, именно так. Не нужно искусственно бодриться. Хочется плакать — плачьте. Хочется кричать — кричите (только не забудьте о соседях, которые могут вас услышать). Пойте грустные песни в душе. Смотрите запоем сериалы.

Вам будут говорить, что все расстаются и не нужно делать из этого трагедию. Не слушайте и не пытайтесь спрятать боль. Никто не знает, что у вас на душе, кроме вас. Если вам больно, пусть будет больно. Плачьте, пока слёзы не кончатся, пока вам не станет легче или, по крайней мере, пока не наступит опустошение.

Силы вернутся к вам, но нужно время. У каждого человека это время своё.

Не вините себя

Решение о разрыве приходит не за один день. И даже не за месяц. Чаще всего его сопровождает длительный процесс осмысления.

Причины могут быть самыми разными. Но это не значит, что вы где-то что-то упустили. Это значит, что вы оба уже давно начали терять контакт.

Ответственность всегда лежит на обоих, пусть и не всегда равномерно. Не стоит высчитывать, кто виноват больше. Смотрите в будущее и не повторяйте свои ошибки.

Не вините только себя. Да, вы могли бы реже раздражаться или меньше требовать. Но ведь партнёр мог бы поговорить с вами об этом.

Не пытайтесь вернуть партнёра

Если вам покажется, что в жизни ничего больше не осталось и нужно всё вернуть, остановитесь. В вас говорит страх.

После длительных отношений страшно оставаться одному. И это совершенно нормальная реакция.

Не поддавайтесь страху. Не пытайтесь вернуть бывшего униженными просьбами. Даже если он вернётся, ничего хорошего из таких отношений уже не выйдет.

Займитесь делом

Когда первая острая боль пройдёт, сходите туда, куда не смогли или не успели сходить вместе. Смотрите фильмы, которые нравились вам, но не нравились вашему бывшему партнёру. Вспомните о заброшенном во время отношений хобби.

Делайте то, чего никогда не сделали бы вместе. Это позволит вам почувствовать свободу, которой раньше не было.

Во многих городах сейчас открыты студии танцев, рисования, лепки из глины, вязания или выжигания по металлу. Пробное занятие часто бесплатное. Почему бы не попробовать? В худшем случае вы потеряете час. В лучшем — найдёте дело, которое полюбите всей душой.

Двигайтесь

Сразу после расставания многие теряют вес, потому что могут голодать целыми днями. Но когда ресурсы организма совсем истощаются, просыпается аппетит и вес начинает расти.

При это вам хочется не просто есть, а заедать плохое настроение высокоуглеводными продуктами: пиццей, мороженым, шоколадом. Если при этом вы мало двигаетесь, вес будет расти ещё быстрее.

Поэтому нужно двигаться, пусть даже по минимуму.

Составьте список хороших вещей

Думаете, мир потускнел и ничего хорошего не осталось? Это не так. Ваш мозг просто реагирует на стресс, и однажды чёрная полоса кончится.

А пока составьте список того хорошего, что у вас есть. Работа, друзья, книги, коллекция марок или любимых чашек, вкус горячего кофе по утрам, запах свежескошенной травы, поход по магазинам — всё, что приносит вам радость.

Регулярно добавляйте в список пункты, а когда будет совсем плохо — перечитывайте.

Смените обстановку

Если всё вокруг напоминает о бывшем партнёре, стоит задуматься о смене обстановки. Не получается уехать? Сделайте перестановку, купите новые шторы или посуду. Изменение цветовой гаммы поможет настроиться на другой лад. Экспериментируйте.

Общайтесь с друзьями

С ними можно поговорить, они поддержат в трудную минуту. Но не забывайте и об их чувствах, спрашивайте, прежде чем выговариваться о разрыве. Возможно, в этот самый момент ваш друг не готов вас слушать или готов, но не сможет давать советы.

Не надо общаться с теми людьми, которые будут усугублять ваше эмоциональное состояние фразами вроде «А я тебе говорила, сама виновата». Как только вы нашли то, что может принести вам облегчение, и тех людей, которые вас поддержат, немедленно начинайте использовать этот ресурс. И не забудьте слушать и поддерживать своих друзей в ответ.

Сделайте 5 упражнений

Упражнения, которые советует психолог Дафна Роуз Кингма в своей книге «Как пережить расставание», помогут вам понять, почему всё произошло так, а не иначе. Главное — беритесь за них, только когда первая боль уляжется. Иначе они могут сделать хуже.

Вы можете печатать на компьютере или взять отдельную тетрадь. У второго варианта есть преимущество: бумагу можно будет символически порвать или сжечь после завершения упражнений.

Не делайте упражнения подряд. Беритесь за очередное, когда эмоции улягутся. Не пытайтесь отписаться: это не реферат, который нужно поскорее закончить и сдать. Никто, кроме вас, не увидит того, что вы пишете.

1. Вернитесь к истокам

Вкратце расскажите, о знакомстве, первом свидании, начале бурного романа, том времени, когда вы только съехались. Опишите, какие именно надежды вы связывали с вашим бывшим партнёром.

А теперь сосредоточьтесь на «улике» — том, что уже тогда предвещало проблемы. Это может быть какая-то физическая или психологическая черта.

2. Опишите, как развивались ваши отношения

В первую очередь расскажите о том, что происходило в вашей жизни вне отношений. Опишите ваш статус на тот момент. Были ли вы одиноки или, может, мечтали влюбиться? А может, у вас были отношения с другим человеком? Чего вы хотели добиться? Что испытать?

Расскажите, что вы могли предложить своему партнёру и что он или она мог предложить вам.

Теперь опишите, как и когда проявилась «улика». Что вы почувствовали?

Представьте, что про ваши отношения снимают фильм. Какое название вы бы ему дали? Можете описать постер и придумать синопсис этой истории.

Расскажите о реальной причине вашего разрыва. Эта причина связана с задачей развития вас или вашего партнёра?

Несколько примеров: «Я перерос свою потребность в мамочке», «Я наконец сумел понять свои сильные стороны», «Мы вырастили детей», «Нас связывал только секс, этого оказалось недостаточно».

3. Проанализируйте разрыв

Мысленно вернитесь к поворотной точке. Когда вы поняли, что внутри что-то щёлкнуло и отболело? Если вы не были инициатором разрыва, то это произошло уже потом. Опишите свои чувства в тот момент.

Составьте список причин, почему ваши отношения всё равно оказались бы несостоятельными.

Напишите вашему бывшему партнёру «отравленное» письмо. Свободно выразите в нём свои подавленные эмоции, будь то боль, ярость или гнев.

Теперь опишите своё ощущение вины. Можете заниматься самобичеванием сколько угодно — бумага всё стерпит.

Помните, что есть два проявления вины. Первое связано с самобичеванием. Второе — действительное признание вины за какие-то поступки. Вспомните случаи, когда вы манипулировали, говорили гадости, пытались вызвать у бывшего партнёра злость.

Это неприятно, но это поможет вам осознать свои недостатки и избавиться от них.

Теперь напишите письмо-признание своему бывшему партнёру. Не нужно показывать ему или ей написанное – это делается только для вас. Признание ошибок освободит вас от чувства вины.

Напоследок напишите письмо-прощение самому себе. Вы проделали большую работу и заслуживаете прощения от самого важного человека в вашей жизни — от себя самого.

4. Опишите всё хорошее, что дали вам эти отношения

Попробуйте написать благодарственное письмо бывшему или бывшей.

5. Сделайте переоценку реальности

Придумайте новую роль для бывшего партнёра.

Опишите, какая задача сейчас стоит перед вами. Что вы хотите от будущего? Каким вы видите своего нового партнёра?

Независимо от того, как относятся люди к своему разрыву, понимают ли они, что всё ещё пребывают в тоске и смятении, убеждены ли они, что никогда не сумеют смириться с разрывом, все они уходили после занятий с ощущением, что сумели подняться на более осознанный уровень восприятия.

Сходите к психологу или психотерапевту

Боль после расставания — это нормально. Но если она не проходит, возможно, у вас началась депрессия. Если вы не едите целыми днями или, наоборот, переедаете, если вы подавлены и всё валится из рук, если вы медленно соображаете и совсем не двигаетесь, пора задуматься о визите к психотерапевту.

Чего нельзя делать, чтобы пережить расставание

Не ищите случайный секс

Скорее всего, он не поможет, а вы будете чувствовать себя ещё хуже, чем раньше. Желание заняться сексом порождается ломкой. Мозгу не хватает окситоцина, и поэтому мы ищем кого-то для утешения.

Не убедили? Тогда хотя бы не напивайтесь перед свиданием. Алкоголь — это депрессант. Так что вместо феерического оргазма вы получите лишь обиду на бывшего и чувство вины, а наутро ещё и похмелье. Ну и помните о контрацепции.

Не издевайтесь и не шантажируйте

Эмоциональный шантаж часто используется тем человеком, которого бросили. Цель — вызвать у бывшего партнёра чувство вины и дискомфорт. Если бывший партнёр действительно чувствует себя виноватым, то он не будет отвечать и осаждать вас, когда нужно. Почему нельзя так делать? Потому что это низко.

Не заводите отношений сразу после разрыва

Некоторые пытаются таким образом забыть бывшего партнёра. Иногда это срабатывает. Иногда новые отношения получаются крепкими. Но чаще всего они делают только хуже. Пластырь не поможет, когда нужно накладывать швы.

Не заставляйте общих друзей принимать чью-то сторону

В первую очередь не ставьте ультиматумов. Люди этого не любят. Если же ваш бывший партнёр был абъюзером, плохо с вами обращался или применял насилие, а ваши друзья всё ещё общаются с ним и принимают его сторону, подумайте, нужны ли вам такие друзья.

Как забыть бывшего партнёра

Удалите его из всех соцсетей. Некоторые после расставания начинают усиленно мониторить соцсети своих бывших пассий. Кто-то — в надежде увидеть признаки скорого возвращения: «На последних фото она грустная, потому что по мне скучает». Кто-то — из злорадства: «Как он обгорел в отпуске, сейчас, небось, кожа слезает».

У вашего бывшего партнёра теперь другая жизнь. И если вы будете видеть в своей ленте посты о ней, вам может быть тяжело. Так что почистите ленту. Также полезно будет удалить всю переписку.

И не надо подавать тайные (как вам кажется) сигналы о себе. Не вывешивайте фото, статусы, цитаты вроде «Меня трудно найти и легко потерять» и так далее. Поймите: чем больше времени и энергии вы тратите на закончившиеся отношения, тем больше в них застреваете.

Верните ему все вещи и подарки

Просто чтобы ничего не напоминало о прошлом. Это сложно, если вы долго жили вместе и многое покупали вместе. Но без напоминаний вы сможете быстрее пережить расставание.

Если же он или она не хочет забирать свои вещи, отдайте их кому-нибудь или выбросите. Можете даже сломать. Есть вероятность, что станет немного легче.

Как остаться друзьями

Вы не обязаны поддерживать хорошие отношения, если не хотите. Пусть даже у вас несколько общих детей или квартир. Только вы можете решать, как вести себя дальше с бывшим партнёром. Прислушивайтесь к себе, а не к остальным. Если вы всё же решили остаться друзьями, это нормально. Пусть и тяжело.

Уважайте друг друга

Это самое важное. Если вам хочется высказать что-то не слишком хорошее, попробуйте сдержаться.

Сделайте глубокий вдох или несколько, если потребуется. Подумайте, почему эмоции стали такими сильными и почему их так сложно сдержать. Когда вы найдёте причину, станет легче.

Когда вы оба будете готовы, стоит поговорить об отношениях и причинах их окончания.

Сохраняйте дистанцию

Хоть это и тяжело, вы уже не вместе. Нужно учиться находить новые границы в отношениях друг с другом, а на это требуется время.

Если бывший партнёр чувствует себя виноватым, он может попытаться помогать вам как раньше. Не стоит поощрять это и садиться ему на шею.

Помните, что жизнь не заканчивается вместе с отношениями. И даже если кажется, что просвета нет, если замучило чувство вины, не отчаивайтесь. Когда-то вы жили без своего партнёра, а значит, сможете снова.

Расставание — это начало новой жизни. Оно даёт возможность вырасти над собой, стать осознаннее и счастливее.

источник: lifehacker.ru