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Не зря говорят: «Язык мой – враг мой». Давайте узнаем, как с помощью речи получать дополнительную информацию о собеседнике?

Попросите вашего близкого человека устно или письменно рассказать вам о каком-либо событии, описать какую-либо проблему. Причем неважно, когда произошло событие или возникла проблема – вчера, сегодня или только ожидается.

Устный ответ также желательно записать на видео, аудио или перевести в текст. Работать с текстом будет удобнее – так вы ничего не пропустите. Кстати, если вы не найдете «подопытных», можете протестировать и себя.

Ольга Самойлова, психолог

Диагностика результатов

Вспоминаем школьную программу и анализируем части речи.

Люди, постоянно использующие в речи глаголы прошедшего времени («Сделала, нарисовала, работала»), рассказывая о текущей ситуации, обычно подвержены плохому настроению и постоянно переживают события прошлого. Более того, в их подсознании теплится надежда, что некоторые приятные моменты прошлого еще можно вернуть. Но поскольку прошлое невозможно воспроизвести в точности, такие люди постоянно находятся в состоянии разочарованности.

Люди, использующие в речи будущее время («Вот я окончу вуз и буду решать, что для меня важно в этой жизни») и сослагательное наклонение («Если бы родители меня не держали в ежовых рукавицах, я…»), стремятся обособиться от проблем настоящего времени, чувствуют свою нереализованность и часто перекладывают ответственность за свои неудачи на внешние обстоятельства.

Люди, часто употребляющие возвратную форму глагола («Со мной приключилась такая история», «Мне пришлось»), не чувствуют себя хозяевами жизни, она словно сама случается с ними, а они лишь плывут по ее течению, ожидая поддержки и опоры.

Если человек часто использует в речи повелительные формы глагола, причем неважно, о ком он говорит: о себе или других людях («Говорю себе – вставай раньше», «Я сказал ему: "Возьми себя в руки"»), – это говорит о привычке подавлять себя и манипулировать другими. Таким людям трудно себя контролировать, а это еще больше усиливает их самообвинение. Также не исключено подавление своих эмоций.

Преобладание в речи глаголов настоящего времени говорит о психологической зрелости, автономии и свободы от обусловленности. И кстати, такая речь выглядит наиболее убедительной по отношению к вышеупомянутым вариантам.

Люди, часто употребляющие в речи личные местоимения от первого лица: «я», «мне», «мое», очень хорошо чувствуют личные границы. Они умеют за себя постоять, трудно поддаются манипуляциям, махинациям и различным аферам.

Если же человек чересчур часто использует местоимение «мы», причем описывая не себя, а партнера, это свидетельствует о неумении чувствовать «я» своего близкого. Наиболее часто этим грешат молодые мамы, чуть ли не в каждом предложении говоря: «Мы заболели», «Мы ничего не кушаем», «Мы не умеем читать».

Частое употребление в прямой речи местоимений второго и третьего лица по типу «Я ему: “Ты посмотри, на кого ты похож!”, а он и ухом не ведет» говорит о стремлении постоянно взваливать вину на других и склонности к манипуляциям.

Отсутствие в речи местоимений первого лица свидетельствует о том, что человека оценивают только по его действиям, но никак не анализируют мотивы его поведения. Этот человек часто подвергался (или подвергается) гонениям, критике, его редко аргументированно защищают, и теперь он очень боится брать любую ответственность за свои поступки. Также такая манера общения может свидетельствовать о нежелании разговаривать и отвечать на вопросы.

Например:

– Как ты провела день?

– Ну как? Поработала, встретилась в кафе с подружкой, потом до ночи в интернете зависала.

Если в речи человека вы слышите немыслимое количество прилагательных, это говорит о его демонстративном поведении, высоком уровне эмоциональности и инфантилизме в общении.

Конкретные слова

Если человек уходит от четко поставленного вопроса, использует существительные и глаголы с неопределенно широким содержанием: «любовь», «понимание», «поддержка», «мироздание», «смысл жизни» «любить», понимать», – это означает, что он защищается от вас в общении или вы наступили ему на больную мозоль.

Если он использует обобщения типа «все», «никогда», «всегда», «всю жизнь», это означает, что ему проще ориентироваться на всеобщие законы социума, а о своих личных проблемах он предпочитает умалчивать.

Ну и самое мое любимое и часто встречающееся в практике – слова-долженствования. Если человек в речи постоянно использует слова «должен», «обязан», «нужно», «вынужден», это означает, что в его подсознании до сих пор работают родительские директивы, которые сформировали его личные, не всегда рациональные законы. И в данный момент, несмотря на все мучения, эти законы ему психологически трудно переступить.

Источник: SUN magazine

фото: pixabay