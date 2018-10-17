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Сам диктант - инициатива двух человек, которые каждый год проводят мероприятие практически за свой счет. Просто из любви к латышскому языку. А кто приготовился кричать: "Пропаганда", может не стараться - один из активистов русский, второй - латыш. Вот такая дружба народов на отдельно взятом мероприятии.

В субботу, 3 ноября, в 12:00 уже в четвертый раз в Латвии и во всем мире одновременно пройдет диктант на латышском языке. Текст для него создал поэт и писатель Андрис Акментиньш, автор нашумевшего романа «Учителя» (Skolotāji).

Писать диктант онлайн можно из любой точки мира, просто зайдя на сайт. Никакой регистрации или оплаты не требуется.

Девять латвийских городов — Вентспилс, Лиепая, Валмиера, Даугавпилс, Екабпилс, Резекне, Цесис, Елгава и Рига, приглашают всех, кто желает писать диктант ручкой по бумаге, заранее зарегистрироваться на вышеупомянутом сайте, чтобы обеспечить себе место в зале.

Цель инициативы — развитие навыков письменной латышской речи, воспитание уважения к государственному языку Латвии, укрепление связи с соплеменниками, живущими за границей, сплочение общества, решение вопросов интеграции — призыв к латвийцам других национальностей лучше освоить латышский язык.

Для любого желающего участие в диктанте — абсолютно добровольное и бесплатное мероприятие, которое пройдет в один и тот же день и час по всему миру. Если участник не хочет указывать свое имя, то диктант можно написать анонимно.

В диктанте около 300 слов, а текст диктанта под названием Malēniešu hronika — ироничное, очень современное произведение, яркое сочетание латышского языка с эзоповым.

По итогам проверки диктанта отметки не ставят. Но чтобы каждый мог оценить свои знания, будет указано количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок.

Участников, написавших диктант без ошибок, ждут награды — книги от Jāņa Rozes grāmatnīca и билеты на постановки Нового Рижского театра.

На прямой трансляции с факультета гуманитарных наук в роли чтеца выступит актер театра и кино Каспарс Знотиньш, а в остальных латвийских городах текст будут читать другие известные люди.

В 2017 году III Всемирный диктант на латышском языке в 25 странах мира очно и онлайн писали 935 человек. Трое из них — без единой ошибки, десять человек допустили по одной ошибке, а самое большое количество ошибок в одной работе составило 183. Какая статистика будет в этом году - посмотрим!