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Начинаются холода, а значит, пора нырять в пенную ванну и наслаждаться отдыхом. Несколько советов, как сделать этот процесс максимально комфортным.

Скраб для ванны Да, не для тебя любимой, а для ванны. Возьми немного соли, сбрызни лимоном и получи безупречно чистую и ароматную ванну.

Когда полочка не поперек горла

Чтобы не бегать нагишом за книгой, бокалом вина или фруктами - прсто прикупи небольшую полочку, которая размещается поперек ванны. И вот тут раздолье: свечи, телефон, музыка, любимый журнал - все это создаст атмосферу уюта и отдыха.

Не теряй голову

Позаботься о хорошем самочувствии зоны шеи и головы: приобрети водостойкую подушку, которая крепится к краю ванны, или же используй для поддержки головы свернутое полотенце, которое предохранит волосы от влаги и придаст домашней СПА-процедуре нотки роскоши.

Не сиди в холоде

Главной предпосылкой хорошей ванны является правильная температура воды. Оптимальная продолжительность принятия ванной составляет примерно 20 минут: низкая температура воды снизит ощущение радости принятия ванной, слишком высокая – доставит неприятные ощущения.

Не забывай закрывать дверь, чтобы пар нагревал воздух, а чем теплее будет помещение, тем дольше вода сохранит приятную температуру.

Насыщенный слой пены также препятствует остыванию воды: воздушная, яркая пена грейпфрута, бодрящая пена клюквы, богатая, благородная пена розы, нежная пена лаванды или сверкающая золотая пена позволят отдохнуть каждой клеткой тела.

Создай настроение

Подбери любимый трек-лист и убери основное освещение, а вот свечи, регулируемые LED-лампочки и другие светильники помогут создать нужную обстановку. Твоя ванная комната – твое СПА, в котором ты – самый важный клиент!

Окунись в аромат

Будут ли это очищающие кристаллы соли или натуральное молоко для ванной, веселые булькающие шарики или эликсир собственного приготовления – главное, чтобы все это дополняло твой любимый аромат и заботилось о коже.

Соль для ванны отлично расслабит уставшие мышцы и снимет напряжение. К тому же соль и добавленные в шарики цветочные лепестки, распускаясь в воде, создают восхитительное зрелище. Если опасаешься необходимости грандиозной уборки после ванны, собери соль в мешочек из органзы, погрузи в воду и наслаждайся великолепным ароматом!

Кто ты, маска?

Лениво принимая ванну, можно воспользоваться удобным моментом, чтобы побаловать и кожу лица. Если эксперименты не для тебя, овсяные хлопья, яйцо и лимонный сок – это проверенный комплекс ингредиентов для любого типа кожи лица, который освежит кожу и уберет шероховатости.

Не забудь про скраб и массаж

Купание в ванне великолепно дополнит скраббинг. Как только кожа разогреется, стоит помассировать ее скрабом. Не стоит слишком сильно тереть или растягивать кожу. Кроме того, соль или частички ореха более шершавые, частички сахара — более нежные. Эффект от массажа усилит специальная перчатка или щетка для массажа.

Финишная прямая

После принятия ванны нет ничего приятнее, как окутаться в большое, яркое полотенце. Если только тебе неизвестен какой-нибудь волшебный бабушкин рецепт, который позволяет сохранять мягкую фактуру полотенца со временем, желательно не скупиться и время от времени обновлять запасы полотенец. Ощущению СПА-процедуры поможет также качественный льняной халат, который удовлетворит даже самый аскетичный вкус.

Увлажняй кожу после

Учитывая, что горячая вода сушит кожу, после принятия ванны не забудь увлажнить ее насыщенным кремом, лосьоном или маслом для тела.