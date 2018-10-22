Где живут счастливые пенсионеры: 10 стран с лучшей пенсионной системой (1)
Вот уже десятый год подряд эксперты Mercer совместно с Australian Centre for Financial Services публикуют мировой индекс пенсионной системы Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).
В рамках этого исследования эксперты сравнивают пенсионные системы разных стран мира, подчеркивая достоинства каждой системы, так чтобы законодатели могли обратить на них внимания и извлечь пользу из мирового опыта.
Ниже перечислены страны с лучшей пенсионной системой в мире, согласно экспертам Mercer. Сообщает Вести ЭКОНОМИКА.
Нидерланды
Баллы: 80,3
Возраст выхода на пенсию в Нидерландах - 65,75.
Страна приближается к тому, чтобы стать страной с самым высоким пенсионным возрастом в Европе.
В настоящее время в Нидерландах сформировалась и успешно действует в течение десятилетий трехуровневая пенсионная система - государственное пенсионное обеспечение, являющееся базовым, профессиональное пенсионное обеспечение, которое носит дополнительный характер, и индивидуальное пенсионное обеспечение.
При этом большую часть дохода голландских пенсионеров составляют базовые государственные пенсии: около 50% от всего размера получаемых ими пенсионных выплат.
Дания
Баллы: 80,2
Размер пенсионных фондов в Дании является одним из самых высоких в мире.
Это свидетельствует о силе политики государства всеобщего благосостояния, которая, в частности, проявляется в наличии крупного государственного пенсионного фонда АТР.
Пенсионная система в Дании состоит из следующих уровней: социальной пенсии нулевого уровня; накопительного компонента обязательной государственной пенсионной программы первого уровня; корпоративных пенсионных планов, добровольных корпоративных и индивидуальных пенсионных схем третьего уровня.
Финляндия
Баллы: 74,5
Финляндия — страна с традиционно высоким уровнем жизни и социальной обустроенности.
Заботе о старшем поколении граждан здесь отводится особое место. Выйдя на пенсию, финны получают массу свободного времени, многочисленные льготы, и каждый месяц им стабильно выплачивают почти 58% от зарплаты.
Австралия
Баллы: 72,6
Система начисления пенсий, которая присутствует в этой стране, предполагает не только ряд льгот непосредственно для жителей Австралии, но и такие же комфортные условия для иммигрантов, которые являются выходцами из других стран Европы.
Кроме того, пенсионеры в Австралии получают различного рода субсидии и хорошие скидки на приобретение необходимых лекарственных препаратов.
Швеция
Баллы: 72,5
Пенсия в Швеции состоит из трёх уровней: условно-накопительного, накопительного и добровольного.
Обязательные пенсионные платежи состоят из двух частей и начисляются на максимальную сумму годового дохода, равную 7.5 базовым зарплатам. Тем гражданам, которые получают слишком маленькую условно-накопительную и накопительную пенсию или вовсе их не получают из государственного бюджета, выплачивается так называемая "гарантированная пенсия".
Она назначается только по достижению 65 лет и при проживании в Швеции не менее трёх лет, а в полном размере выплачивается только тем, кто прожил в стране полные 40 лет.
Норвегия
Баллы: 71,5
Существует ряд предприятий, работники которых могут по договоренности с работодателем уйти на пенсию в возрасте 62 лет.
Иногда пенсионеры добиваются продления трудовой деятельности и продолжают ее вплоть до наступления семидесятилетия.
Социальные программы, возможность трудоустроить пенсионеров и обеспечить их хорошим доходом, качественное медицинское обслуживание – эти факторы также играют немаловажную роль в жизни норвежских пенсионеров.
Сингапур
Баллы: 70,4
Главный игрок социального обеспечения Сингапура — Центральный Накопительный Фонд (Central Provident Fund).
Этот фонд был создан в 1955 году в качестве администратора национальной накопительной пенсионной системы британским колониальным правительством.
В настоящее время фонд один один из лидирующих операторов пенсионных услуг в Азии.
Логика властей Сингапура заключается в том, что и работник и работодатель делают ежемесячные взносы, которые затем распределяются в на 3 разных счета вкладчика
Чили
Баллы: 69,3
Пенсионная система Чили считается одной из самых новаторских в мире, опыт пенсионного обеспечения в этой стране используется, в том числе и в России.
Ответственность за формирование пенсий полностью перенесена на работающих граждан.
У каждого есть свой пенсионный счет, который ежемесячно пополняется взносами, составляющими 10% от заработной платы.
Все перечисленные средства капитализируются частной управляющей компанией, которую выбирает сам гражданин.
Новая Зеландия
Баллы: 68,5
Основой всей системы служат две линии накопления средств, которые между собой никак не пересекаются: Государственная – формируется из средств налогообложения, то есть, работающий гражданин ежемесячно отчисляет процент из заработанных денег в пенсионный фонд.
Каждый новозеландец с момента начала трудовой деятельности автоматически становится участником системы «КивиСейвер» — коммерческого инвестиционного фонда, и ему сразу зачисляется на счёт 1000 долларов.
Тот, кто не желает инвестировать средства в будущую пенсию, вправе отказаться от участия. Работнику даётся время подумать в течение 2 месяцев после первого трудоустройства.
Также есть возможность не выходить из системы насовсем, а приостановить на время отчисление средств в связи с финансовыми трудностями.
Канада
Баллы: 68,0
Помимо федерального законодательства, начисление пенсий может быть скорректировано на уровне провинций.
Выплата пенсий может быть назначена не только лицам, имеющим канадское гражданство от рождения, но и натурализованным гражданам, однако в этом случае важным параметром является то, сколько человек прожил в данной стране.
Пенсионное обеспечение включает целый спектр программ, включая отчисления по старости, инвалидности, пособиям по безработице, нуждающимся и ветеранам.
Источник: Вести ЭКОНОМИКА
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