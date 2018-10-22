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Вот уже десятый год подряд эксперты Mercer совместно с Australian Centre for Financial Services публикуют мировой индекс пенсионной системы Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).

В рамках этого исследования эксперты сравнивают пенсионные системы разных стран мира, подчеркивая достоинства каждой системы, так чтобы законодатели могли обратить на них внимания и извлечь пользу из мирового опыта.

Ниже перечислены страны с лучшей пенсионной системой в мире, согласно экспертам Mercer. Сообщает Вести ЭКОНОМИКА.

Нидерланды

Баллы: 80,3

Возраст выхода на пенсию в Нидерландах - 65,75.

Страна приближается к тому, чтобы стать страной с самым высоким пенсионным возрастом в Европе.

В настоящее время в Нидерландах сформировалась и успешно действует в течение десятилетий трехуровневая пенсионная система - государственное пенсионное обеспечение, являющееся базовым, профессиональное пенсионное обеспечение, которое носит дополнительный характер, и индивидуальное пенсионное обеспечение.

При этом большую часть дохода голландских пенсионеров составляют базовые государственные пенсии: около 50% от всего размера получаемых ими пенсионных выплат.

Дания

Баллы: 80,2

Размер пенсионных фондов в Дании является одним из самых высоких в мире.

Это свидетельствует о силе политики государства всеобщего благосостояния, которая, в частности, проявляется в наличии крупного государственного пенсионного фонда АТР.

Пенсионная система в Дании состоит из следующих уровней: социальной пенсии нулевого уровня; накопительного компонента обязательной государственной пенсионной программы первого уровня; корпоративных пенсионных планов, добровольных корпоративных и индивидуальных пенсионных схем третьего уровня.

Финляндия

Баллы: 74,5

Финляндия — страна с традиционно высоким уровнем жизни и социальной обустроенности.

Заботе о старшем поколении граждан здесь отводится особое место. Выйдя на пенсию, финны получают массу свободного времени, многочисленные льготы, и каждый месяц им стабильно выплачивают почти 58% от зарплаты.

Австралия

Баллы: 72,6

Система начисления пенсий, которая присутствует в этой стране, предполагает не только ряд льгот непосредственно для жителей Австралии, но и такие же комфортные условия для иммигрантов, которые являются выходцами из других стран Европы.

Кроме того, пенсионеры в Австралии получают различного рода субсидии и хорошие скидки на приобретение необходимых лекарственных препаратов.

Швеция

Баллы: 72,5

Пенсия в Швеции состоит из трёх уровней: условно-накопительного, накопительного и добровольного.

Обязательные пенсионные платежи состоят из двух частей и начисляются на максимальную сумму годового дохода, равную 7.5 базовым зарплатам. Тем гражданам, которые получают слишком маленькую условно-накопительную и накопительную пенсию или вовсе их не получают из государственного бюджета, выплачивается так называемая "гарантированная пенсия".

Она назначается только по достижению 65 лет и при проживании в Швеции не менее трёх лет, а в полном размере выплачивается только тем, кто прожил в стране полные 40 лет.

Норвегия

Баллы: 71,5

Существует ряд предприятий, работники которых могут по договоренности с работодателем уйти на пенсию в возрасте 62 лет.

Иногда пенсионеры добиваются продления трудовой деятельности и продолжают ее вплоть до наступления семидесятилетия.

Социальные программы, возможность трудоустроить пенсионеров и обеспечить их хорошим доходом, качественное медицинское обслуживание – эти факторы также играют немаловажную роль в жизни норвежских пенсионеров.

Сингапур

Баллы: 70,4

Главный игрок социального обеспечения Сингапура — Центральный Накопительный Фонд (Central Provident Fund).

Этот фонд был создан в 1955 году в качестве администратора национальной накопительной пенсионной системы британским колониальным правительством.

В настоящее время фонд один один из лидирующих операторов пенсионных услуг в Азии.

Логика властей Сингапура заключается в том, что и работник и работодатель делают ежемесячные взносы, которые затем распределяются в на 3 разных счета вкладчика

Чили

Баллы: 69,3

Пенсионная система Чили считается одной из самых новаторских в мире, опыт пенсионного обеспечения в этой стране используется, в том числе и в России.

Ответственность за формирование пенсий полностью перенесена на работающих граждан.

У каждого есть свой пенсионный счет, который ежемесячно пополняется взносами, составляющими 10% от заработной платы.

Все перечисленные средства капитализируются частной управляющей компанией, которую выбирает сам гражданин.

Новая Зеландия

Баллы: 68,5

Основой всей системы служат две линии накопления средств, которые между собой никак не пересекаются: Государственная – формируется из средств налогообложения, то есть, работающий гражданин ежемесячно отчисляет процент из заработанных денег в пенсионный фонд.

Каждый новозеландец с момента начала трудовой деятельности автоматически становится участником системы «КивиСейвер» — коммерческого инвестиционного фонда, и ему сразу зачисляется на счёт 1000 долларов.

Тот, кто не желает инвестировать средства в будущую пенсию, вправе отказаться от участия. Работнику даётся время подумать в течение 2 месяцев после первого трудоустройства.

Также есть возможность не выходить из системы насовсем, а приостановить на время отчисление средств в связи с финансовыми трудностями.

Канада

Баллы: 68,0

Помимо федерального законодательства, начисление пенсий может быть скорректировано на уровне провинций.

Выплата пенсий может быть назначена не только лицам, имеющим канадское гражданство от рождения, но и натурализованным гражданам, однако в этом случае важным параметром является то, сколько человек прожил в данной стране.

Пенсионное обеспечение включает целый спектр программ, включая отчисления по старости, инвалидности, пособиям по безработице, нуждающимся и ветеранам.

Источник: Вести ЭКОНОМИКА

фото: pixabay