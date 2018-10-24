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В новом сезоне сериала "Ольга" Гоша Куценко попробует склеить разбитое сердце главной героини, а Павел Майков подерется с Юргеном и Чичей.

Ольга (Яна Троянова) до сих пор находится в нокдауне. Кто бы мог подумать, некогда добрый и обходительный водитель катафалка Гриша (Максим Костромыкин) дал от ворот поворот. Причем в грубой форме: «Ты хорошая, но я тебя не люблю и с тобой не буду». Как жить после такого? Рецепт от Ольги всегда прост — сжать булки и идти дальше.

Разморозить сердце главной героини берется бизнесмен Володя (Гоша Куценко), матрасный король на джипе — мужчина дерзкий и нахрапистый, именно такие нравятся Ольге.

Почти с самого начала пара сближается настолько, что... Ольга оказывается перед Володей без лифчика, а он перед ней — полностью голым. На снегу! Водитель катафалка или хозяин внедорожника — перед таким выбором Ольга еще не стояла.

Между прочим, Володя — подгон от любящей сестры Лены (Алина Алексеева). Она родила маленького Пушкина от юного Пушкина (Филипп Ершов). И подкинула Ольге не только хлопот с малышом, но и кандидата на место Гриши.

Аня (Ксения Суркова) начинает повторять судьбу Ольги и очень рано становится матерью-одиночкой, ведь гопник Андрюха (Сергей Романович) улетел в Минск, не выдержав груза ответственности. Вокруг обескураженной Ани начинают виться другие неблагонадежные парни. Девочка топит горе в алкоголе. И все это «счастье» тоже ложится на привыкшие к нагрузкам плечи Ольги. Куда деться от проблем?

А тут еще какой-то хромой мужик (Павел Майков) заселился в соседнюю квартиру и завалил общий коридор хламом. Разобраться с хамоватым соседом вызывается Юрген (Василий Кортуков). Папаша больше года в завязке и не ведется на ласковые уговоры змея-искусителя Чичи (Тимофей Зайцев). Однако сосед оказывается крепким орешком и дает отпор. Придется искать иные варианты подхода.

Вместе с развитием персонажей растут (в буквальном смысле!) и актеры проекта. Исполнитель роли Тимофея, сына Ольги, Мухаммед Абу-Ризик невероятно вытянулся и уже догнал в росте маму. Не мальчик, еще не муж, но уже в том самом возрасте, когда пора начинать засматриваться на девушек. Первой в списке русско-кавказского казановы новая соседка, дочь того самого хромого беспредельщика.

Третий сезон «Ольги» отличает повышенная событийность: в каждой серии сюжет может менять ход три-четыре раза, так что не совсем понятно, в какой тупик на этот раз придут герои. И каким образом из него вообще будут выбераться. Юмор имеет терапевтический эффект, ведь относиться всерьез к такому валу проблем попросту вредно для организма. В новых сериях Ольга и компания, как в сказке про репку, продолжат тащить друг друга из болота обыденности и безнадеги, в которое иногда заводит героев необычайно смешная и по-своему счастливая жизнь.

«Ольга» - новый сезон с 3 ноября на ТНТ-PREMIER, с 6 ноября на ТНТ.