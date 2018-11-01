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Любой кризис, в том числе финансовый, — это еще один повод пересмотреть образ жизни и найти новые возможности там, где раньше их, казалось бы, не было.

Заведи полезные привычки

ОТКЛАДЫВАЙ 10% от зарплаты вне зависимости от того, сколько зарабатываешь. Не получается делать это самой? Открой вклад с автоматическим отчислением нужной суммы.

СОХРАНЯЙ продукты свежими: оборачивай черенок бананов фольгой, смазывай сыр по срезу маслом и держи его в контейнере для овощей, храни хлеб в морозилке, молоко — не на дверце, а в основном отделении, а яйца — на средней полке.

Делай покупки по‑умному

ХОДИ в супермаркет только на полный желудок. Заведи кошелек для мелочи и старайся без надобности не расплачиваться купюрами.

ОБЪЕДИНИСЬ с подругами и не ленись сравнивать состав продуктов или вещей — иногда он идентичен и у более бюджетного варианта.

СОСТАВЬ комплекты своей одежды в приложении MyDressing — заметишь, что можно обойтись без обновок.

Развивайся самостоятельно

ЗАНИМАЙСЯ спортом, даже если нет денег на фитнес-клуб, например, вместе с приложением Sworkit. Вступи в сообщество бега Adidas, следи за активностью в Endomondo и добивайся целей с Coach. Если позволяют офисные условия, замени стул гимнастическим мячом.

УЧИ языки с приложениями Busuu и Lingua-Leo, общайся с иностранцами на Livemocha.com и iTalki.com . А если готова потратить хотя бы немного денег, найди собеседника.

Модная экономия

DEALHUNTER — навигатор по скидкам и распродажам. Важное преимущество: его составляют сами пользователи. Увидела акцию? Поделись с другими! Жаль, что доступно только для системы iOs.

ЗАПИШИСЬ на бесплатные онлайн-курсы. Полный список иностранных ресурсов ищи на портале eclass.cc.

Путешествуй бюджетно

ЛОВИ дешевые авиабилеты по выгодным ценам с помощью приложений Aviasales, AnywayAnyday, Corner, Scycanner или подпишись на страницы авиакомпаний в соцсетях.

По Европе удобно передвигаться лоукостерами вроде EasyJet, RyanAir, Vueling, GermanAir. Перелей все жидкости в баночки по 100 мл (продаются в косметических сетях) и путешествуй дешевле без багажа.

ЖИВИ бесплатно у участников сообщества Couchsurfing.org — они будут рады видеть тебя в обмен на искреннее общение и возможность познакомиться с русской культурой (не забудь сувениры!).

источник: cosmo.ru