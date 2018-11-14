﻿ Техника исполнения желаний: 5 шагов, Mixnews.lv

Никакой мистики, эзотерики и «космической энергии» — только конкретные приемы для достижения целей.

Woman |

Помнишь сцену из фильма «Чародеи», где герой Александра Абдулова учился ходить через стену? «Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий» — этот девиз работает.

Попадание в квартиру к соседу не гарантируем, а вот повышение КПД твоих желаний — вполне. Потому что их реализация — это не магия, а итог системной аналитической работы мозга и усилий с твоей стороны. Итак, поехали!

Шаг 1. Внутренний покой

Почему мы загадываем желания именно в Новый год или на день рождения? Думается, дело не только в лишнем бокале шампанского!

Перешагивая очередной рубеж, мы «свысока» оцениваем итоги и качество жизни. Это заставляет нас хотеть чего-то большого и важного («бизнес мечты»), а не сиюминутного («премия, платье, билеты на Робби Уильямса»).

Именно глобальные желания, которые идут из глубины души, энергетически сильнее и имеют больше шансов на исполнение. Это не значит, что мечтать надо дважды в год по расписанию. Просто составляй список желаний вдумчиво, а не на коленке.

Шаг 2. Цель

Что будет, если ты сядешь за руль и поедешь куда глаза глядят? Может, окажешься посреди трассы с пустым баком. Не очень эффективно! То же в жизни: нужно четкое понимание, куда хочешь прийти. Не надо стесняться, если это не «мир во всем мире», а что-то более прозаичное: конкретная зарплата/ страна для проживания/ мужчина.

Отключи внутренние фильтры и представь желаемое. Спойлер: захочется сразу отсеять «несбыточные» мечты, но не поддавайся. В конце концов все происходит только в твоей голове и никто не подглядит мысли.

Шаг 3. Визуализация

Теперь начинаем направлять внутренние силы на реализацию. Откуда их взять? Снова из головы! Представь во всех красках то, о чем ты мечтаешь: если это свой дом, то какой он? С соснами вокруг, окнами в пол, спальней на мансарде и хаски во дворе?

Мысленно прокручивай «фильм», в котором ты оказываешься в месте/обстоятельствах мечты. Нужно прожить эмоции, как будто бы желаемое уже осуществилось: на душе становится тепло, губы складываются в улыбку… Готово! Ты вдохновлена и готова действовать дальше. P. S.: одного раза недостаточно, упражняйся каждый день.

Шаг 4. Позитивное мышление

Тут твой внутренний скептик начнет бомбардировку: «Это нереально», «Размечталась», «Чушь, мы же не в Хогвартсе». Твоя задача сейчас — перенастроить мозг и научиться мыслить позитивно. Мы сами рисуем себе стоп-линию: говорим, что поехать на Бали — невозможно, ведь это дорого, а денег совсем нет.

Убеждаем, что вся неделя сложится плохо, если утром в понедельник опоздали на автобус. Паникуем из-за дедлайнов и постоянно твердим: «Времени мало!». Его и правда мало, пока мы так считаем. А вот попробуй в разгар цейтнота сказать себе: «Я спокойна, я все успею», — и в голове воцарится порядок, дела расставятся по приоритетам и методично выполнятся. Не без твоего участия, конечно. Но мы предупреждали, что никаких чудес!

Шаг 5. Поиск путей

Позитивное мышление расширяет сознание. Мы начинаем видеть возможности, которые «замыленный» взгляд не воспринимает. Джон Кехо, автор книги «Подсознание может все» рассказывает такую историю: на Рождество он спрятал 10 подарков для своей женщины. Она нашла 3 и успокоилась. Когда Джон сказал, что есть другие сюрпризы, любимая обнаружила еще 2 — и снова ей этого оказалось достаточно.

Так повторялось несколько раз, ведь девушка никак не могла поверить, что подарков много. Мораль: рассматривай варианты, которые раньше казались дикими. Или вообще не казались никакими, потому что ты даже не смотрела в их сторону. Пример: мечтая о миллионе на счету, ты набираешь все больше и больше фриланса, работаешь по выходным и выгораешь. А можно посмотреть шире и, скажем, впервые в жизни купить лотерейный билет. Звучит смешно? Но почему нет.

А еще: как использовать подсознание? Ты наверняка слышала, что наш мозг задействован на 10%. Это миф, на самом деле недооценивать извилины не стоит. Информацию от органов чувств анализирует бессознательное, и процесс не прекращается даже во сне. Что это значит?

Итак, ты поставила цель, всеми фибрами души захотела ее достичь, проанализировала разные способы… А теперь расслабься и отпусти. Внутренний процессор продолжит думать и, возможно, в самый неожиданный момент выдаст решение (как Эйнштейну — в ванной или Менделееву — во сне). Либо подкинет нужное знакомство/способ/идею, на которую раньше бы ты не обратила внимание.

источник: cosmo.ru