﻿ Меланья Трамп показала рождественское убранство Белого дома, Mixnews.lv

Woman |

Первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом в классическом стиле к Рождеству. Об этом рассказала в понедельник пресс-секретарь президента Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

"Как вы все видите, мы здесь быстро перешли от Дня благодарения к рождественскому сезону. Сегодня утром первая леди показала рождественское убранство Белого дома. Она лично принимала участие в украшении резиденции президента", - отметила Сандерс.

По ее словам, первая леди "выбирала каждую деталь убранства" Белого дома. "Его [убранства] автором стала сама Меланья. Таким образом она хотела отдать дань 200-летней традиции празднования Рождества в Белом доме", - пояснила пресс-секретарь.

Основные цвета декораций Белого дома - красный, зеленый и золотой. Фасад здания украшен традиционными рождественскими венками с красной лентой.

В убранстве Белого дома были использованы листья магнолии, амариллис и сосновые шишки. Украшать Белый дом супруге президента помогали более 150 волонтеров. В декабре в официальной резиденции президента США пройдут более 100 экскурсий и множество приемов, отметила Сандерс.

"Война с Рождеством"

Во время прошлогодней президентской кампании Трамп обещал сделать Рождество "центральной темой зимних праздников". Он критиковал тех, кто использует вместо традиционного поздравления выражение "Счастливых праздников". По мнению республиканца, такие настроения "подрывают христианство". "Каждый раз на выступлениях во время рождественских праздников я говорю, что мы должны начать снова желать всем счастливого Рождества", - отметил он в марте прошлого года. Трамп обещал прекратить "войну с Рождеством".

В прошлом году экс-президент Барак Обама и его супруга Мишель разместили на рождественских открытках надпись: "Поздравляем с праздником!" Нынешняя первая чета США выбрала классическое поздравление: "Светлого Рождества и счастливого Нового года!"

На прошлой неделе Меланья вместе с сыном Бэрроном встретили у порога резиденции президента рождественскую елку, которая в праздники будет радовать президента США и его семейство. В четверг на этой неделе Трамп зажжет огни на другой рождественской елке, установленной перед Белым домом на большой лужайке, именуемой Эллипсом. Эту традицию начал в 1923 году 30-й президент США Калвин Кулидж. С тех пор ей следуют все американские лидеры.

Трамп пока не объявлял о своих планах на рождественские праздники и, скорее всего, может отправиться в свой "зимний Белый дом" - поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида). В этом же городе встречал Рождество и 35-й президент США Джон Кеннеди.

Сандерс также подчеркнула, что, по мнению Трампа, "большим и красивым рождественским подарком американскому народу" станет принятие Конгрессом законопроекта о снижении налогов.

Источник: ИТАС-ТАСС