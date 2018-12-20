﻿ Ученые рассказали супругам, как правильно ссориться, Mixnews.lv

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Психологи из Университета Аризоны выясняли, как реакции на ситуации, провоцирующие гнев, связаны со здоровьем.

Выясняли очень долго — 32 года, прослеживая все это время взаимоотношения 194 семейных пар. Выводы обнародовали на днях в журнале Psychosomatic Medicine.

Ученые убедились: залог здоровья и долголетия — правильные ссоры. А правильными они становятся тогда, когда оба участника — муж и жена — ссорятся примерно с одинаковой интенсивностью. То есть, симметрично отвечают на упреки противной стороны, а не подавляют свой гнев даже из самых, казалось бы, благих побуждений — быстрее прийти к примирению.

Иными словами, в семейной жизни "добрый скандал лучше худого мира". Или выражаясь языком физики: "действие должно быть равно противодействию".

"Реакции супругов могут различаться по своему стилю. Одни способны закатить истерику в ответ на якобы несправедливые упреки, а другие смиренно подавляют свой гнев. Несогласованные стили реагирования внутри пар осложняют отношения, что, в свою очередь, подрывает здоровье в долгосрочной перспективе", - рассказал ученый Кайл Бурасса.

Статистика, собранная за 32 года наблюдений, продемонстрировала: чем чаще партнеры сдерживали гнев в семейных ссорах, тем меньше жили — болели и умирали раньше времени. При этом "покладистые" мужчины страдали почти в два чаще, чем "сдержанные" женщины.

Ситуации, когда супруги сосуществуют мирно, не злясь друг на друга, ученые в расчет не брали. Видимо, полагали, что такое — из области ненаучной фантастики.

КСТАТИ

Зимой хомяки и женщины злее

Сезонное изменение психики выявили американские ученые из Университета Индианы, экспериментируя с самками хомяков.

Плодотворная дебютная идея исследователей была такова: световой день зимой укорачивается. Темного времени суток, соответственно, становится больше. В результате организм начинает активнее вырабатывать мелатонин - гормон, который регулирует и перестраивает суточные ритмы сна и бодрствования. А это не может не влиять на психику.

Исследователи под руководством Никки Рендона сначала неделю держали самок хомяков в условиях длинного светового дня - как бы летом, а потом на 10 недель устроили им короткий световой день - как бы зиму.

И "летом" и "зимой" самок провоцировали на конфликты. Они ссорились, но "зимой" гораздо чаще, чем "летом". То есть, становились заметно агрессивнее исключительно под влиянием короткого светового дня.

Анализы показали: чем больше мелатонина вырабатывал организм "скандалистки", тем злее она была.

Ученые полагают, что мелатонин влияет на уровень агрессивности не напрямую, а реагируя с гормонами надпочечников. А половые гормоны, на которые грешили прежде, большой роли в провоцировании злобного поведения у представительниц слабого пола не играют.

Самки хомяков и женщины, конечно же, имеют существенные анатомические различия. Но функционально они похожи - особенно в части синтеза мелатонина и работы надпочечников. Поэтому полученные результаты вполне можно перенести на весь слабый пол. Даже без сильной натяжки.

Можно не сомневаться - наукой доказано: зимой прекрасная половина человечества действительно становятся злее. Значит, и число скандалов в семьях увеличивается. Это следует принять во внимание. И адекватно реагировать. Просто зимой это придется делать чаще.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мужья и жены хуже начальников и начальниц

Британские ученые под руководством профессора психологии Кэри Купера из Университета Ланкастера провели масштабное исследование, опросив более 3 тысяч работающих мужчин и женщин, состоящих в браке. Стояла задача выяснить их источники стрессов и раздражения.

Примерно 43% опрошенных, конечно, указали на своих непосредственных начальников, как на "главных злодеев". Но 58% "обвинили" жен и мужей. Мол, так кровь портят, что аппетит пропадает.

Хуже некуда, конечно, это когда и начальник - изверг, и жена - мегера. В таком психологическом тупике находятся примерно 5% опрошенных.

Увы, методом Бурассы в офисе не воспользуешься — мало кто рискнет ответить своим - симметричным - гневом на гнев начальника.

Терпеть и портить здоровье? Отнюдь. Выход есть, правда, достаточно спорный: быстрее донести подавленный гнев до дома и там уже как следует поскандалить с пользой для здоровья.

И самое главное: прежде, чем приступить к ссоре, ознакомьте противоборствующую сторону с выводами исследования, проведенного Бурасса с коллегами.

Фото: pixabay.com