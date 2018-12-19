﻿ Видео недели: тройка лидеров среди пользователей сети, Mixnews.lv

За неделю в сеть сливается колоссальное количество видеороликов: от юмористических стендапов до серьезных интервью. Выбрать самое-самое сложно даже нам, живущим в интернете 24/7. И все-таки, мы попробуем.

Рекламная кампания нового голосового помщника от Google - взорвала сеть и покорила сердца пользователей. Так получилось, что мы сначала почитали отзывы, а потом посмотрели сам ролик, снятый по мотивам культового фильма "Один дома". Общего восторга юзеров не разделили, но видео набрало без малого семь миллионов просмотров. Секрет успеха - малость постаревший, сильной повзрослевший, но Маколей Калкин.







Новинка от Бэнкси - именно так ворвалось в сеть крошечное видео. Знаменитый уличный художник Бэнкси решил поздравить жителей Уэльса с наступающими праздниками, а заодно затронуть тему экологии. Как часто бывает у этого персонажа: начали за здравие, кончили за упокой. Что, конечно, не умаляет крутости художника.







А это, скажем так, выбор редакции. Если не можете перевести, попросите друга-полиглота, потому что это, правда, очень смешно!





