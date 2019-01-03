﻿ 9 хороших привычек, которые изменят вашу жизнь в 2019-м, Mixnews.lv

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Весь прошлый год онлайн-журнал the-village рассказывал о простых действиях, которые меняют жизнь к лучшему. За год таких хороших привычек набралось почти 50. Но популярных оказалось всего 9.

Хранить вещи вертикально

Вертикальное хранение — один из основных принципов философии чистого дома японки Мари Кондо. Хотя ко многим рекомендациям по наведению порядка в доме раз и навсегда, о которых Мари рассказывает в книгах «Магическая уборка» и «Искры радости», можно относиться скептически, у вертикального хранения есть минимум два плюса.

Во-первых, если аккуратно сворачивать вещи, то для них потребуется гораздо меньше места, чем если бы они висели на плечиках или были уложены в стопки на полках. К тому же так все вещи оказываются на виду — легче найти нужную или понять, что вы уже не носите и с чем готовы расстаться. Во-вторых, для такого способа хранения, как правило, используются ящики или корзины, размеры которых всегда ограничивают количество вещей.

СОВЕТ

Замените полки в глубоком шкафу на ящики или корзины — так вы будете видеть все вещи, не устраивая при этом тотальный беспорядок.

Начинать день с растяжки

Дживамукти-йога как раз адаптирована для людей, которые живут в постоянной спешке, много работают и не могут найти времени на полноценную практику. Одно из занятий дживамукти начинается с «Magic 10» — это короткий комплекс из десяти упражнений, которые можно делать отдельно от основной практики.

Любой йогой лучше заниматься утром: у этой практики мощный бодрящий эффект, и если заниматься ею вечером, то можно перевозбудиться и не заснуть потом. В этом комплексе есть и перевернутые положения, и скручивания, и положения сидя, и поднимание и раскрытие таза — получается, эти асаны помогут поработать над всеми группами мышц.

Весь комплекс занимает не больше десяти минут: в каждом положении мы находимся пять или десять циклов дыхания, в стойке на руках дается 25 циклов дыхания. Обязательно обращайте внимание на свое дыхание — оно должно быть спокойным и глубоким: цикл — это не просто вдох-выдох, а вдох-два-три-четыре — выдох-два-три-четыре. Стойку на руках полезно практиковать всем без исключения, однако будьте осторожны при скручивании, если у вас есть грыжи или протрузии.

Умываться с гидрофильным маслом

Гидрофильное масло — средство очищения на основе растительных или синтетических масел. Его наносят на лицо чистыми сухими руками, одну-две минуты массируют, а потом вспенивают с теплой водой и смывают. Масло — первый шаг двухступенчатого очищения, после которого обычно идет пенка, бальзам, крем или другое любимое вами средство.

Такой скрупулезный подход позволит избежать воспалений и закрытых комедонов. Чистая кожа лучше воспринимает средства ухода. Те же кремы и сыворотки будут работать эффективнее.

Обычно такое масло используют для снятия макияжа. Но если вы пользуетесь санскрином, зимуете в Азии или живете в большом городе, вам оно нужно не меньше. Оно растворяет загрязнения, а не снимает их с поверхности кожи, и делает это настолько мягко, насколько это только возможно. У гидрофильного масла есть альтернативы: растительные масла (оливковое или кокосовое), очищающие кремы и твердые бальзамы. Большинство требует смывания горячим влажным полотенцем, которое придется сразу же бросить в стирку.

Гидрофильное масло подходит для массажа лица: оно не впитывается в кожу, и руки по нему прекрасно скользят. Такие процедуры увеличивают приток крови к лицу, а значит, помогают коже восстановиться, а мышцам — расслабиться.

Пользоваться тележкой для покупок

Мы привыкли, что с тележкой за покупками ходят только пожилые люди. И это очень ошибочный стереотип.

Во-первых, это удобно. Катить тележку гораздо легче, чем нести пакет. Во-вторых, тележка освобождает руки. И в-третьих, тележка снижает нагрузку на позвоночник. Тяжелые пакеты и неравномерное распределение нагрузки могут привести к болям в спине, плечах и поясничном отделе, поэтому, выбирая тележку, вы еще и заботитесь о своем здоровье.

Экономить, стирая правильно

Есть замыть пятно до стирки или обработать пятновыводителем, то можно использовать более короткий цикл, а следовательно, сократить количество затраченной электроэнергии.

Современные натуральные порошки прекрасно справляются с загрязнениями и в холодной воде. Если стирать при 30 градусах, машина будет тратить в четыре раза меньше электроэнергии, чем при 60.

Если загружать машину до отказа, вещи будут хуже очищаться. Загруженная на 70–80 % машина лучше справится с задачей.

Носить с собой косметику в пробниках

Не бойтесь просить пробники понравившихся средств. Консультанты никогда не отказывают, если они есть в наличии. Обычно я использую этот способ, когда выбираю тон: беру поносить и проверить на стойкость перед покупкой.

Заменить пробники можно и мини-продуктами, которые тоже не займут много места в сумке.

Чистить память смартфона, чтобы он работал быстрее

Мы как пользователи всегда хотим получить максимум от наших смартфонов, но со временем это приводит к тому, что гаджет не реагирует на простые действия и часто виснет в самый неподходящий момент.

И iOS, и Android перестают нормально работать, если забить смартфон файлами под завязку. Поэтому следите за тем, чтобы оставалось не менее 10% от изначального объема встроенной памяти.

Второй способ экономить место на вашем смартфоне — чистить кеш приложений. В основном больше всего ресурсов используют Instagram, Facebook, Twitter,и так далее.

Просмотрите приложения в смартфоне и спросите себя, как давно вы запускали каждое из них. В современном мире скачать очередную игру или полезный путеводитель по Италии можно за пару минут, а вот места они съедают изрядно.

Как это ни банально, но регулярное обновление ОС может если не ускорить работу вашего смартфона, то хотя бы оптимизировать потребление энергии и другие не менее важные процессы, косвенно влияющие на стабильность его работы.

Время от времени полностью выключайте смартфон и сразу же включайте его заново — в результате перезагрузки отключаются все фоновые процессы, которые снижают производительность гаджета.

Варить кофе дома

Пить кофе по дороге на работу приятно. Но если делать это каждый будний день, то за месяц уходит приличная сумма. С одной стороны, затраты не самые большие для человека со средним доходом. Но если ежемесячно откладывать эти деньги на счет, то так можно и на билет до Нью-Йорка накопить. И там уже выпить кофе.

Дезинфицировать экран смартфона

Имейте в виду — ваш лучший друг гораздо грязнее ручки двери в туалет. Смартфон стоит полностью дезинфицировать хотя бы раз в день — это не только гигиенично, но и помогает сохранить экран и оптику камеры от жирных пятен.

Самый простой способ — завести специальное средство для чистки экранов, оно подойдет также для ноутбуков, телемониторов и очков. Для абсолютных гиков существуют ультрафиолетовые стерилизаторы для мобильных телефонов, где заодно можно обеззаразить, например, наушники. Кстати, стоят стерилизаторы совсем не дорого.