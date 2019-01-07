﻿ «Кризис чувственности»: 5 способов освежить отношения, Mixnews.lv

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«Кризис чувственности»: 5 способов освежить отношения (2)

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Woman | 7 января 2019 года, 17:43

Вы уже не первый год вместе и выучили друг друга вдоль и поперек. Все жесты, слова и действия знакомы и предсказуемы, а хочется чего-то нового. К сожалению, многие пары начинают думать, что их чувства прошли. Но это не так.

Причиной всему «кризис чувственности», который претерпевают каждые отношения. И вот несколько способов как пережить кризис легко и с удовольствием.

Делайте друг другу приятное

Как ни странно, очень часто меньше всего любви достается тем, кого мы действительно любим. Мы легко можем задержаться на работе или провести вечер с подругами, нежели с любимым мужем. А вот очередной раз укорить его в раскиданных носках – это мы запросто можем. А где же романтика, внимание и нежность? Когда мы забываем проявлять чувства, они действительно могут охладеть. Но если проявлять их регулярно, то любовь и страсть вас не покинут.

Как давно вы организовывали романтический ужин для вас двоих? А когда он вам последний раз дарил цветы без повода? Насытьте ваши отношения маленькими приятными сюрпризами друг другу и не забывайте показывать свою любовь.

Не берите домой рабочие проблемы

Эта истина стара, как мир, и актуальна для обоих в отношениях. Не успели прочитать документы или подготовить презентацию? Оставьте и сделайте на следующий день с утра, но не берите работу домой!

Если на работе сложности, то на этот период лучше не планировать романтических событий – вряд ли вы сможете расслабиться. И не забывайте с пониманием относиться к подобным проблемам у своего супруга.

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Отдыхайте друг от друга

Как ни странно, иногда лучшим способом сблизиться является отдых друг от друга. Это вовсе не значит, что вам отдельно друг от друга нужно ехать в отпуск. Просто позвольте себе и мужу заняться своим любимым делом. Пусть он едет на рыбалку с друзьями, а вы идите на йогу с подругами. Отдохнувшие, довольные и соскучившиеся друг по другу, вы наверняка захотите провести время вместе.

Избегайте действий по сценарию

А такие действия со временем появляются во всех отношениях. Например, вы с мужем у друзей в гостях, выпили немного вина, вместе возвращаетесь домой на такси и уже оба знаете, что сейчас будет «это». Затем одни и те же действия, поцелуи и т.д. Пары начинают пользоваться проверенным способом, который на 100% работает, боясь начать экспериментировать. Но согласитесь, если каждый день есть одно и то же блюдо, даже если оно вам очень нравится, то рано или поздно вас начнет от него подташнивать. Также и с сексуальными отношениями. Разнообразие – залог поддержания страсти в отношениях.

Флиртуйте

Пофлиртовать с незнакомым мужчиной или коллегой – это вы запросто, а вот со своим мужем – никак. Согласитесь, странно. Именно флирт подогревает чувства и пробуждает желание. Улыбайтесь мужу, кокетничайте, говорите ему комплименты, пишите неожиданные смски – романтичные или сексуальные. И помните, ваша страсть немного утихла под грудой бытовых проблем, но она по-прежнему есть, просто нужно дать ей выход.

И не стоит ждать первого шага от мужа: начните действовать, а он в скором времени непременно ответит вам тем же.

источник: teletype.in
фото: pixabay.com

Комментарии 2
Печенька5 минут назад
А просто не надо придумывать себе этот "кризис чувственности". Других проблем нет что ли ?
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Гунар1 час назад
Я тебя почти ненавижу,мерзавка климактерическая!
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