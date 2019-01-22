﻿ Латвийский бренд одежды Anna Led приглашает на sample sale, Mixnews.lv

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Латвийский бренд одежды ANNA LED приглашает друзей и клиентов 24-26 января в свою студию в Берга Базаре на ежегодный традиционный дизайнерский Grand Sample Sale.

Три дня у всех желающих будет возможность приобрести подиумные образцы, интересные вещи из последних сезонных коллекций, витаж, аксессуары, а также, эксклюзивные образцы из различных коллекций.

На самом деле, sample sale кардинально отличается от сезонной распродажи - никакой паники в надежде ухватить последнюю пару чулок, но возможность приобрести вещи в единичном экземпляре. Все варианты образцов, которые Анна разрабатывала в течении последнего времени будут выставлены на продаж.

Студия ANNA LED

Berga Bazars

24 и 25 января с 10:00 до 19:00

26 января с 11:00 до 17:00

