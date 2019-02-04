﻿ Взять на вооружение: 7 правил героинь из "Гарри Поттера", Mixnews.lv

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Историю о мальчике, который выжил, наизусть знают уже не только фанаты. Но все почему-то обращают внимание в основном на героев мужского пола, а ведь женские персонажи заслуживают внимания ничуть не меньше.

Мы решили покончить с дискриминацией и собрали для тебя по одному важному девизу от каждой героини. Читай, вдохновляйся и запоминай, эти девчонки могут многому тебя научить.

ГЕРМИОНА ГРЕЙНДЖЕР: «НЕ ДУРАЧЬСЯ И НЕ БОЙСЯ ПОКАЗАТЬСЯ СЛИШКОМ УМНОЙ»

С первого же учебного дня в Хогвартсе на каждом уроке Гермиона постоянно тянула руку, чтобы ответить на вопрос учителя. Многим профессорам, разумеется, нравился ее нереальный интерес и любовь к знаниям, и только Снейп называл ее «невыносимой всезнайкой». Впрочем, многие ученики тоже не любили Герми за то, что она знала больше, чем они, но… Только посмотри, кем она стала в итоге! Не бойся показаться слишком умной, не опускай планку только из-за общественного мнения и просто будь собой, тогда ты много достигнешь.

ДЖИННИ УИЗЛИ: «НЕ ПОДДАВАЙСЯ ЧУЖОМУ ВЛИЯНИЮ»

После того, как маленькая Джинни столкнулась с Волан-де-Мортом и оказалась его пленницей, она заметно повзрослела и стала настоящим воином в женском обличии. Многие ей твердили: «Ты слишком молода», говорили оставаться в безопасности и держаться подальше от неприятностей. Но она не сдалась и по-настоящему проявила себя. Только вспомни, как доблестно она сражалась в Министерстве Магии, в астрономической башне и в Битве за Хогвартс! После непростых дней в армии Дамблдора она знала, на что способна, и верила в свои силы.

Благодаря уверенности в себе Джинни смогла удивить даже своих старших братьев. Она училась играть в квиддич, усердно занималась в Хогвартсе и всегда была готова прийти на помощь друзьям. А ее любовь к Гарри? Она осталась с ним несмотря ни на что и своим примером доказала, что все возможно, если у тебя хватит смелости.

ПОЛУМНА ЛАВГУД: «БУДЬ СОБОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЮДИ СМЕЮТСЯ»

Когда эта девушка впервые появляется перед нами, она читает перевернутый журнал и носит ожерелье из пивных пробок. Не удивительно, что в школе ее стали называть «чокнутой». Но узнав ее ближе, мы увидели абсолютно счастливую добрую и творческую девушку. И сколько бы над ней не издевались и не подшучивали, она оставалась непоколебимой и по-прежнему счастливой.

Полумна просто всегда делала то, что любит, и не позволяла другим говорить ей, кто она есть. А ее образ мышления «не с этой планеты» помог Гарри прийти в себя после смерти Сириуса, потому что она смогла создать вокруг него атмосферу уюта, тепла и спокойствия. Не бойся быть не такой, как все, и с городостью носи самодельные украшения, если тебе хочется ;)

МИНЕРВА МАКГОНАГАЛЛ: «СОХРАНЯЙ СПОКОЙСТВИЕ, ДАЖЕ КОГДА КТО-ТО ИСПЫТЫВАЕТ ТВОЕ ТЕРПЕНИЕ»

Эта женщина могла показаться просто слишком строгой, но на самом деле она еще и очень справедливая. Именно эти два ценных качества сделали ее незаменимой в стенах Хогвартса. Помнишь, как в период работы там Долорес Амбридж и Кэрроу Миневра еле держалась, чтобы не назвать их безрассудными идиотами и не превратить в лужу слизи прямо на месте? (А лучше бы превратила…) При этом МакГонагалл всегда имела безупречную репутацию и уважение в глазах студентов. Научись управлять своими эмоциями, и ты выйдешь победительницей из любой ситуации.

НИМФАДОРА ТОНКС: «РАБОТАЙ ИЗО ВСЕХ СИЛ, НО НЕ ЗАБЫВАЙ РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

Может, способность к маскировке и cделала ее жизнь легче, но своего высокого положения она достигла только благодаря трудолюбию и стремлению сделать хорошую карьеру. Как видишь, ей это удалось. При этом она не забывала веселиться: плохо вела себя в школе и всегда развлекала Гарри и его друзей. Может, и ты наконец оторвешься от работы и немного повеселишься?

ФЛЕР ДЕЛАКУР: «ДАЖЕ ЕСЛИ ДРУГИЕ В ВАС СОМНЕВАЮТСЯ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В СЕБЕ»

Наверняка многие девушки завидовали Флер, поэтому не дружили с ней. А когда она познакомилась с Биллом Уизли, вообще перестали нормально относиться. Флер была красивой, немного бестактной и надменной, но при этом талантливой волшебницей и чемпионом Турнира Трех волшебников. Позже она вступила в ряды Ордена Феникса, где оказалась явно не за красивые глаза. И со временем все же смогла завоевать уважение тех, кто сомневался в ней. Ты не обязана никому ничего доказывать, но не сомневайся в себе.

МОЛЛИ УИЗЛИ: «ПУСТЬ ДУРАКИ НЕДООЦЕНИВАЮТ ТЕБЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК»

Молли – не просто мать и домохозяйка, которая только готовит еду и прибирается в доме. Она воспитала семь детей, а это, знаешь ли, не самый легкий труд! К тому же она чистокровная сильная волшебница, которая одолела саму Беллатрису Лестрейндж, когда защищала дочь. И пусть мы все привыкли видеть ее в битве со сковородками или в борьбе с сыновьями, но Молли способна сразиться даже с Пожирателями Смерти. Она – очень сильная женщина, и, будь уверена, ты тоже можешь стать такой.

источник: ellegirl.ru